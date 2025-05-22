FBI'dan iPhone ve Android Kullanıcılarına Kritik Uyarı! Yeni Dolandırıcılık Yöntemi Şaşırttı

Yapay zekâ destekli sesli aramalar ve mesajlarla yürütülen bu saldırıların, kurbanları kandırmakta son derece başarılı olduğu belirtildi. FBI, dolandırıcıların artık devlet yetkilisi gibi davranarak sahte çağrılar yaptığını, hatta tanıdık kişilerin seslerini birebir taklit edebildiğini bildirdi.

SES TAKLİDİ VE NUMARA SAHTELEME YAYGINLAŞTI

Uzmanlara göre, saldırganlar artık yalnızca sahte mesajlar göndermekle kalmıyor, aynı zamanda yapay zekâ ile oluşturdukları ses kayıtlarıyla güven telkin ediyor. Üstelik bu sesler tanıdık kişilere ya da otorite figürlerine aitmiş gibi algılanıyor. Siber güvenlik uzmanı Max Gannon, dolandırıcıların bilinen telefon numaralarını taklit ederek kullanıcılarda güven oluşturduğunu belirterek, "Görüntüde gerçek olan numara aslında saldırganlara ait olabilir" uyarısında bulundu.

FBI'DAN KORUNMA REHBERİ: HER ŞÜPHELİ DETAYI DİKKATE ALIN

FBI, kullanıcıların bu tür saldırılardan korunmak için alması gereken önlemleri madde madde sıraladı:

Arayan veya mesaj atan kişinin kimliğini her zaman doğrulayın.

E-posta adresleri ve URL bağlantılarını dikkatle inceleyin.

Görsellerdeki bozulmuş eller, orantısız yüz hatları gibi yapaylıkları fark etmeye çalışın.

Sesli aramalarda tonlama ve kelime kullanımına dikkat edin.

Bilinmeyen kişilerden gelen bağlantılara kesinlikle tıklamayın.

ESET siber güvenlik uzmanı Jake Moore ise, kullanıcıların her mesaj ve çağrıyı mantık süzgecinden geçirmesi gerektiğini vurgulayarak, "Artık duyduğunuza ya da gördüğünüze güvenemezsiniz" dedi.

EN GÜVENLİ YÖNTEM: GERİ ARAMA YAPMAK

FBI, özellikle acil işlem yapılması istenen çağrılarda dikkatli olunmasını ve çağrı geldiğinde anında işlem yapılmaması gerektiğini belirtti. Yetkililer, kişinin tanıdık biri olduğunu sansanız bile, güvenilir bir iletişim kanalından geri arama yapmanın en güvenli yöntem olduğunu ifade etti.

ŞİRKETLER DE HEDEFTE: YÖNETİCİLERİN YÜZLERİ VE SESLERİ KOPYALANIYOR

Help Net Security'nin yayımladığı rapora göre, bireylerin yanı sıra şirketler de bu saldırıların hedefinde yer alıyor. Deepfake teknolojisiyle yöneticilerin yüz ve seslerinin taklit edilmesiyle çalışanlardan şifre veya para transferi istenebiliyor. Reality Defender adlı güvenlik şirketi ise bu yöntemin, eski tip e-posta dolandırıcılığından çok daha tehlikeli olduğunu belirtti.

KULLANICILAR DİKKATLİ OLMALI, ŞÜPHELİ MESAJLARDAN UZAK DURMALI

Uzmanlar, saldırılardan korunmak için kullanıcıların şu alışkanlıkları edinmesini öneriyor:

Tanımadığınız numaralardan gelen mesaj ve çağrılara temkinli yaklaşın.

Özellikle "acil işlem" gibi ifadelerle panik yaratmaya çalışan içeriklere itibar etmeyin.

Kişisel ya da finansal bilgileri mesajla veya telefonda asla paylaşmayın.

Gerekirse görüşmeyi sonlandırın ve ilgili kurumu doğrudan siz arayın.

Yeni dolandırıcılık yöntemlerinin, teknolojinin geldiği noktada artık daha karmaşık ve ikna edici hale geldiğine dikkat çeken güvenlik uzmanları, kullanıcıları şüpheci ve bilinçli davranmaya çağırıyor.

Kaynak: Haber Merkezi