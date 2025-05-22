Osmanlı Döneminde Kurulan 137 Yıllık Helvacızade Grubu Resmen Satıldı! Dudak Uçuklatan Rakamla El Değiştirdi, Yeni Sahipleri Bakın Kim Çıktı
Temelleri Osmanlı döneminde atılan, 137 yıllık geçmişe sahip Helvacızade Grubu el değiştirdi. Bacacı Yatırım Holding, yaklaşık 3 milyar TL karşılığında gerçekleştirdiği satın alma ile Zade Yağları ve Zade Vital markalarını bünyesine kattı. Bu hamleyle birlikte holding, doğrudan tüketiciyle temas kurduğu alanlarda varlığını güçlendirdi.
Kaynak: Haber Merkezi
Bacacı Yatırım Holding’in Yönetim Kurulu Başkanı Halil İbrahim Bacacı liderliğinde sürdürülen büyüme stratejisi kapsamında gerçekleştirilen bu alım, grubun üretim ve ihracat kapasitesini artırmayı hedefliyor. Satın alma sürecinin tüm yasal onaylarının alınması ve hisse devrinin tamamlanmasıyla işlemin resmiyete kavuştuğu bildirildi.
"HELVACIZADE'NİN MİRASINI GELECEĞE TAŞIYORUZ"
Konuya ilişkin değerlendirmede bulunan Bacacı Yatırım Holding İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Ayla Tanıl, Helvacızade Grubu’nun teknolojiyi merkeze alarak 137 yıldır sürdürdüğü üretim geleneğini takdir ettiklerini ifade etti. Tanıl, “Geleceğe değer katma misyonumuz doğrultusunda büyümeye devam ediyoruz. Bu stratejik adımla birlikte sadece markaları değil, aynı zamanda köklü bir kültürü de devralıyoruz” ifadelerini kullandı.
HEDEF GLOBAL PAZARDA GÜÇLENMEK
Ayla Tanıl, Helvacızade Grubu'nun yüksek üretim standartları ve köklü geçmişiyle yalnızca Türkiye'de değil, uluslararası pazarda da itibarlı bir konumda bulunduğunu belirtti. Yapılan yatırımın, Bacacı Yatırım Holding’in üretim gücünü ve dış ticaret kabiliyetini daha da artıracağına dikkat çekti.
VİZYON VE DEĞERLERDE ORTAKLIK VURGUSU
Satın almanın yalnızca finansal bir hamle olmadığını vurgulayan Tanıl, “Bu iş birliği, vizyon, değerler ve insan odaklı yaklaşımlar açısından da güçlü bir uyumu yansıtıyor. Ortaya çıkacak sinerjinin bizi daha da ileri taşıyacağına inanıyoruz” dedi.