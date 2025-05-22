Osmanlı Döneminde Kurulan 137 Yıllık Helvacızade Grubu Resmen Satıldı! Dudak Uçuklatan Rakamla El Değiştirdi, Yeni Sahipleri Bakın Kim Çıktı

HEDEF GLOBAL PAZARDA GÜÇLENMEK

Ayla Tanıl, Helvacızade Grubu'nun yüksek üretim standartları ve köklü geçmişiyle yalnızca Türkiye'de değil, uluslararası pazarda da itibarlı bir konumda bulunduğunu belirtti. Yapılan yatırımın, Bacacı Yatırım Holding’in üretim gücünü ve dış ticaret kabiliyetini daha da artıracağına dikkat çekti.