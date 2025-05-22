Kurban Bayramı Öncesi Gram Altın İçin Kritik Uyarı! Çok Büyük Olacak
Altın ve para piyasaları uzmanı İslam Memiş, yaklaşan Kurban Bayramı öncesinde yatırımcılara önemli değerlendirmelerde bulundu. Gram altında kısa vadede düşüş beklentisine işaret eden İslam Memiş, yılın ikinci yarısında yükseliş öngörüsünü yineledi.
Kaynak: Haber Merkezi
İslam Memiş, piyasaların genelinde şu an için belirgin bir hareketlilik yaşanmadığını ifade etti. Rusya-Ukrayna görüşmeleri ve küresel gelişmelerin izlendiğini hatırlatan İslam Memiş, “Piyasalarda şu anda sakinlik hakim. ABD eski Başkanı Donald Trump olumlu açıklamalarda bulunsa da görüşmeden somut bir sonuç çıkmadı. Bu nedenle piyasalar mevcut gelişmeleri geçici olarak değerlendirdi” ifadelerini kullandı.
BORSA YATIRIMCILARINA ORTA VADELİ PLAN TAVSİYESİ
Borsa İstanbul’a ilişkin değerlendirmelerde bulunan İslam Memiş, kısa vadede 9850 puan seviyesinin direnç olduğunu vurguladı. Psikolojik eşik olarak 10 bin puanın önemine dikkat çeken İslam Memiş, orta ve uzun vadeli yatırımcıların Borsa İstanbul’u değerlendirmesi gerektiğini söyledi. “6 ay ve üzeri yatırım süresi olanlar borsaya yönelebilir” dedi.
DOLARDA BAND GENİŞLİYOR, TALEP ZAYIFLAYABİLİR
Dolar/TL kurunda yaşanan durağanlığın geçici olduğunu dile getiren İslam Memiş, şu anki seviyelerin 38,87 TL civarında olduğunu belirtti. Bayram öncesi TL’ye olan nakit ihtiyacının dövize olan talebi azaltacağını öngören İslam Memiş, yılın ikinci yarısında ise 40-45 TL aralığının takip edilmesi gerektiğini belirtti.
GRAM ALTINDA 4000 TL ALTI İHTİMALİ GÜNDEMDE
Gram altında kısa vadeli düşüş hareketlerine işaret eden İslam Memiş, 3. dalga olarak nitelendirdiği yeni bir geri çekilme beklentisini dile getirdi. “Gram altında 4124 TL seviyesi fiziki piyasada gözlemleniyor. Ancak 4100 TL altına düşüşleri takip etmeyi sürdürüyorum. 4000 TL altı seviyelere inebilecek bir son düşüş dalgası daha bizi bekliyor” açıklamasını yaptı.
GÜMÜŞTE YÜKSELİŞ SÜREBİLİR
Gümüş yatırımcılarına da seslenen İslam Memiş, ons fiyatın 32,62 dolara kadar çıktığını ve kısa vadede 31,80 dolar seviyesinin destek olarak öne çıktığını belirtti. Gram gümüş fiyatının 40,69 TL olduğunu hatırlatan İslam Memiş, “40 TL altını ucuz değil, bedava olarak görmeye devam edeceğim” diyerek yükseliş beklentisini sürdürdü.
BAYRAM ÖNCESİ ALIM STRATEJİSİNE DİKKAT
Kurban Bayramı öncesi piyasada yaşanabilecek oynaklığa karşı uyarılarda bulunan İslam Memiş, yatırımcıların son günlere kalmadan hazırlık yapması gerektiğini söyledi. “Bayrama 2-3 gün kala bozdururum diye düşünenler için hem fiyatlar geri çekilir hem de makas aralığı açılır. Bu da yatırımcının zarar etmesine neden olabilir” uyarısında bulundu.
YIL SONU HEDEFİ: GRAM ALTINDA 4500 TL
Yılın ikinci yarısı için hedef fiyatın 4500 TL olduğunu belirten İslam Memiş, “Mayıs sonunda 3. dalga tamamlanacak. O noktadan sonra alım fırsatları bitecek. Gram altında ana yön yukarı olacak ve artık 4500 TL hedefi izlenecek” diyerek yatırımcılara net bir strateji sundu.