Kurban Bayramı Öncesi Gram Altın İçin Kritik Uyarı! Çok Büyük Olacak

İslam Memiş, piyasaların genelinde şu an için belirgin bir hareketlilik yaşanmadığını ifade etti. Rusya-Ukrayna görüşmeleri ve küresel gelişmelerin izlendiğini hatırlatan İslam Memiş, “Piyasalarda şu anda sakinlik hakim. ABD eski Başkanı Donald Trump olumlu açıklamalarda bulunsa da görüşmeden somut bir sonuç çıkmadı. Bu nedenle piyasalar mevcut gelişmeleri geçici olarak değerlendirdi” ifadelerini kullandı.