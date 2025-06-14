Manisa'ya Yatırım Yapacaktı: BYD 1300 Beygirlik Devin Anahtar Teslimlerine Başladı

YÜKSEK PERFORMANSLA SINIRLARI ZORLUYOR

U7, tam 1.287 beygir gücüne eşdeğer 960 kW’lık bir toplam çıkış gücüne sahip. Bu da aracın sadece 2,9 saniyede 0’dan 100 km/s hıza ulaşmasını mümkün kılıyor. Maksimum hız ise 270 km/s olarak belirlenmiş. Sıra dışı sürüş dinamikleriyle dikkat çeken model, sabit tekerlekli dönüş, yerinde dönme ve yana kayma gibi benzersiz manevra kabiliyetleri sunuyor.

Aracın arka aks yönlendirme özelliği 20 dereceye kadar çıkabiliyor, bu da dönüş çapını kompakt şehir otomobillerine benzer hale getiriyor ve dar alanlarda büyük kolaylık sağlıyor.