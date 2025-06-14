Manisa'ya Yatırım Yapacaktı: BYD 1300 Beygirlik Devin Anahtar Teslimlerine Başladı
Çinli otomotiv devi BYD’nin premium markası Yangwang, merakla beklenen tamamen elektrikli sedan modeli U7 için teslimatlara resmen başladı. Markanın yüksek performans ve ileri teknoloji odaklı yaklaşımını yansıtan bu model, ülke genelinde ilk kullanıcılarına ulaşmaya başladı.
Kaynak: Haber Merkezi
Yangwang U7, sahip olduğu dört ana elektrikli sistemle öne çıkıyor: batarya paketi, yüksek verimli elektrik motorları, gelişmiş kontrol yazılımı ve yeni nesil DiSus-Z elektromanyetik süspansiyon teknolojisi. Bu süspansiyon sistemi, uçak gemilerinde kullanılan elektromanyetik fırlatma teknolojisi ve manyetik levitasyon trenlerinden esinlenilerek otomotiv dünyasına ilk kez entegre ediliyor.
YÜKSEK PERFORMANSLA SINIRLARI ZORLUYOR
U7, tam 1.287 beygir gücüne eşdeğer 960 kW’lık bir toplam çıkış gücüne sahip. Bu da aracın sadece 2,9 saniyede 0’dan 100 km/s hıza ulaşmasını mümkün kılıyor. Maksimum hız ise 270 km/s olarak belirlenmiş. Sıra dışı sürüş dinamikleriyle dikkat çeken model, sabit tekerlekli dönüş, yerinde dönme ve yana kayma gibi benzersiz manevra kabiliyetleri sunuyor.
Aracın arka aks yönlendirme özelliği 20 dereceye kadar çıkabiliyor, bu da dönüş çapını kompakt şehir otomobillerine benzer hale getiriyor ve dar alanlarda büyük kolaylık sağlıyor.
GELİŞMİŞ SÜRÜCÜ ASİSTANI
Yangwang U7, üst düzey sürüş güvenliği için üç adet LiDAR sensörüne sahip God’s Eye A adlı gelişmiş sürüş destek sistemine de sahip. Bu sistem, sürücünün etrafındaki çevresel faktörleri gerçek zamanlı analiz ederek hem sürüş hem de park manevralarında aktif destek sağlıyor.
LÜKS VE BOYUT BİR ARADA
U7, boyutlarıyla da lüks segmentteki yerini perçinliyor:
Uzunluk: 5360 mm
Genişlik: 2000 mm
Yükseklik: 1515 mm
Aks Mesafesi: 3200 mm
135,5 kWsa kapasiteli büyük bataryasıyla, Çin’in CLTC standartlarına göre tam 720 kilometre menzil sunabiliyor. Bu da aracı, hem şehir içi hem de uzun yol kullanımı için ideal hale getiriyor.
TEKNOLOJİDE ÇIĞIR AÇAN YENİLİK
Yangwang U7’nin kalbinde yer alan DiSus-Z elektromanyetik süspansiyon sistemi, sürüş deneyimini bir üst seviyeye taşıyor. Sistem, manyetik motorlar ve sensörler yardımıyla yol yüzeyindeki titreşimleri algılayarak gövde ile tekerlekler arasındaki hareketi aktif olarak dengeliyor. Böylece, araç adeta yolun üzerinde kayarcasına ilerliyor.
Sistem yalnızca sürüş konforunu artırmakla kalmıyor, aynı zamanda yol yüzeyinden gelen darbeleri pasif olarak emip ortaya çıkan kinetik enerjiyi elektrik enerjisine dönüştürerek verimliliği artırıyor.
SERİNİN ÜÇÜNCÜ YILDIZI
U7, markanın daha önce tanıttığı U8 SUV ve U9 spor otomobil modellerinden sonra gelen üçüncü model konumunda. Bu lüks sedanın başlangıç fiyatı ise 87.150 dolar olarak açıklandı.