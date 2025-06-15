Bingöl'de Korkutan Deprem

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Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) paylaştığı bilgilere göre Bingöl’ün Genç ilçesinde saat 00.03’te 4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Depremin derinliği ise 6.99 kilometre olarak ölçüldü. Depremde ilk belirlemelere göre herhangi bir olumsuzluk yaşanmadığı bildirildi.

Kaynak: Haber Merkezi