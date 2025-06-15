Bingöl'de Korkutan Deprem
AFAD, Bingöl'de 4 büyülüğünde deprem meydana geldiğini açıkladı. Depremde ilk belirlemelere göre herhangi bir olumsuzluk yaşanmadı.
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) paylaştığı bilgilere göre Bingöl’ün Genç ilçesinde saat 00.03’te 4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Depremin derinliği ise 6.99 kilometre olarak ölçüldü. Depremde ilk belirlemelere göre herhangi bir olumsuzluk yaşanmadığı bildirildi.
#DEPREM— AFAD Deprem (@DepremDairesi) June 14, 2025
Büyüklük:4.0 (Mw)
Yer:Genç (Bingöl)
Tarih:2025-06-15
Saat:00:03:19 TSİ
Enlem:38.50167 N
Boylam:40.27472 E
Derinlik:6.99 km
Detay:https://t.co/hoiHiOw1UU@afadbaskanlik @trthaber @anadoluajansi
Kaynak: Haber Merkezi
Son Güncelleme:
Tapuda Bunu Yapan İki Tarafa da Ağır Cezalar Geliyor: Milyonlarca Eve Tebligat Gönderilmeye Başlandı