Bingöl'de Korkutan Deprem

AFAD, Bingöl'de 4 büyülüğünde deprem meydana geldiğini açıkladı. Depremde ilk belirlemelere göre herhangi bir olumsuzluk yaşanmadı.

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Bingöl'de Korkutan Deprem
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Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) paylaştığı bilgilere göre Bingöl’ün Genç ilçesinde saat 00.03’te 4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Depremin derinliği ise 6.99 kilometre olarak ölçüldü. Depremde ilk belirlemelere göre herhangi bir olumsuzluk yaşanmadığı bildirildi.

Kaynak: Haber Merkezi

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Bingöl'de Korkutan Deprem Bingöl'de Korkutan Deprem
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