Babalar Günü Öncesi Evlat Dehşeti! Tartıştığı Babasını Boğazını Keserek Öldürdü

Ankara'da 17 yaşındaki çocuk, tartıştığı babasının boğazını keserek öldürdü. Çocuk gözaltına alınırken, olaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

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Babalar Günü Öncesi Evlat Dehşeti! Tartıştığı Babasını Boğazını Keserek Öldürdü
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Dehşet veren olay, gece saatlerinde Ankara'nın Çubuk ilçesine bağlı Yıldırım Beyazıt Mahallesi Atlas Sokak'ta meydana geldi. İddialara göre, evde alkol alan Nihat Y. (55) ve oğlu Y.Y. (17) arasında, Nihat Y.'nin oğlunun kız arkadaşına mesaj attığı iddiasıyla tartışma çıktı.

Tartışmanın büyümesi ile kavga çıktı. Y.Y., bıçakla babasının boğazını kesti. Komşuların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Nihat Y.'nin olay yerinde hayatını kaybettiği öğrenilirken, oğlu Y.Y. polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.

Nihat Y.'nin cenazesi, Halil Şıvgın Çubuk Devlet Hastanesi morguna kaldırılırken, olaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

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Kaynak: İHA

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