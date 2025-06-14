Hatay'da Kan Donduran Vahşet! Cani Baba Küçük Kızını Katletti, Eşini Ağır Yaraladı

Hatay'da kan donduran bir olay yaşandı. Hasan İşçimen isimli cani baba, 12 yaşındaki kızı İrem İşçimen’i av tüfeğiyle vurarak öldürdü, eşi Feryal İşçimen’i de ağır yaraladı.

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Hatay'da Kan Donduran Vahşet! Cani Baba Küçük Kızını Katletti, Eşini Ağır Yaraladı
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Kan donduran olay, Hatay'ın Altınözü ilçesi Babatorun Mahallesi’nde, 3 katlı bir binanın ikinci katında meydana geldi. Hasan İşçimen, iddiaya göre, evde bilinmeyen nedenle tartıştığı eşi Feryal İşçimen (45) ve kızı İrem İşçimen’e (12) av tüfeğiyle ateş etti.

KÜÇÜK KIZ HAYATINI KAYBETTİ

Silah seslerini duyan çevredekilerin ihbarı üzerine adrese jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen ekiplerin yaptığı kontrolde, İrem İşçimen’in yaşamını yitirdiği belirlendi. Ağır yaralanan Feryal İşçimen ise ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. İrem İşçimen’in cenazesi, olay yerindeki incelemenin ardından morga kaldırıldı. Hasan İşçimen ise jandarma ekipleri tarafından gözaltına alınarak, jandarma merkezine götürüldü.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: DHA

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