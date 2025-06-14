Kredi Verilmeyince Bankada Terör Estirmişti! O Saldırgan Hakkında Yeni Gelişme

Eskişehir'de kredi başvurusuna red cevabı alan şüpheli pompalı tüfekle bankada terör estirdi. Pompalı tüfekle bankayı basan saldırgan, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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Kredi Verilmeyince Bankada Terör Estirmişti! O Saldırgan Hakkında Yeni Gelişme
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Dehşet veren olay, dün Eskişehir'de Uluönder Mahallesi İsmet İnönü 2 Caddesi'nde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, bir banka şubesine giden Selim T. (58), kredi almak istedi. Banka görevlilerinin olumsuz cevabını alan şahıs, arka sokakta bulunan aracından pompalı tüfeğini alarak müşteri dolu bankaya girdi.

Panik ve korku dolu anların yaşandığı olayda Selim T., banka görevlileri ve polis ekipleri tarafından kısa sürede ikna edildi. Bankadan çıkınca tüfeğini elinden bırakan şahıs, polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.

GÖRGÜ TANIKLARI O ANLARI ANLATTI

Olayı gören esnaf Metehan Şahin, "İçeriye geldiğinde yerde yatıyordu, yerde bir tane pompalı tüfek vardı zaten. Polis ekipleri gelmişti sanırım. Daha sonrasında şuanda polis ekipleri soruşturmayı sürdürüyor. Pompalı şahıs içerdeydi."

Bankaya gelen müşteri Kerim Hancı ise, olayı şöyle anlattı:
"Ben kart işlemleri için gelmiştim, bir tane polis arabası yanıştı. Sen ne yapıyorsun deyip silah doğrulttu ben de şaşırdım. Şahıs çıktı tüfeği kapıya yasladı. Polis müdahale etti. İçeride olayların ne olduğunu bilmiyorum."

TUTUKLANDI

Emniyetteki işlemleri tamamlanan şahıs bugün adliyeye sevk edildi. Adliyeye sevk işlemi sırasında pişman olduğunu söyleyen şahsın tutuklandığı öğrenildi.

Eskişehir'de Dehşet Anları: Kredi Vermeyen Bankayı Pompalı Tüfekle BastıEskişehir'de Dehşet Anları: Kredi Vermeyen Bankayı Pompalı Tüfekle BastıGüncel

Kaynak: İHA

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