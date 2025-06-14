Saksısına ve Bahçesine Eken Kene Yüzü Görmüyor! Doğal Kovuşturucu Olarak Biliniyor
Bahçenizi hem süsleyecek hem de kenelerden koruyacak doğal bir çözüm arıyorsanız, Monarda (bahçe bergamotu) tam size göre.
Kaynak: Haber Merkezi
Renkli ve egzotik çiçekleriyle göz kamaştıran bu bitki, yalnızca estetik değil; keneleri, sivrisinekleri ve sümüklü böcekleri doğal yollarla uzaklaştırıyor. Nane ve kekik ailesinden gelen bu aromatik çiçek, aynı zamanda çay, yemek ve kozmetik ürünlerinde de kullanılabiliyor.
ZARARLI BÖCEKLERİ UZAK TUTUYOR
Monarda’nın içerisinde bulunan doğal yağlar, zararlı böcekleri caydırırken kelebek ve arıları bahçenize çeker. Üstelik bakımı da oldukça kolay. Güneşli veya yarı gölgeli bir alana dikip düzenli sulamanız yeterli. Bahçenizin etrafına, yürüyüş yollarına ya da oyun alanlarına yakın bölgelere dikerek doğal bir koruma hattı oluşturabilirsiniz.
KENELERE KARŞI DOĞAL KOVUCU
Kenelere karşı kimyasal kullanmak istemeyenler için Monarda, hem çevre dostu hem de güvenilir bir bitki alternatifi sunuyor. Şimdi bahçenize hem renk hem koruma katma zamanı.