Saksısına ve Bahçesine Eken Kene Yüzü Görmüyor! Doğal Kovuşturucu Olarak Biliniyor

Renkli ve egzotik çiçekleriyle göz kamaştıran bu bitki, yalnızca estetik değil; keneleri, sivrisinekleri ve sümüklü böcekleri doğal yollarla uzaklaştırıyor. Nane ve kekik ailesinden gelen bu aromatik çiçek, aynı zamanda çay, yemek ve kozmetik ürünlerinde de kullanılabiliyor.