Devletten Ucuza Kiralık Ev Hamlesi! Uygun Kiralık Konut Projesi Başlıyor: Kimler Yararlanacak? Detaylar Netleşti
Devlet, kira yükünü hafifletecek yeni bir proje için düğmeye bastı. 2026’da hayata geçecek uygun kiralık konut modeliyle belirli gruplara ucuz fiyatlı ev imkanı sunulacak. Peki, kimler bu destekten yararlanabilecek? İşte tüm detaylar...
Kaynak: Sabah
Devletten kira krizine karşı yeni adımlar atılıyor. 2026’dan itibaren başlatılması planlanan sosyal konut hamlesiyle, dar gelirli gruplar için uygun fiyatlı kiralık evlerin önü açılıyor. Beştepe’de gerçekleştirilen Ekonomi Koordinasyon Kurulu toplantısında, konut ihtiyacı ve kira artışları masaya yatırıldı.
Toplantıda alınan kararlara göre, yeni evlenen çiftler, engelli bireyler ve kamu çalışanları için sosyal konut projelerinde özel kiralık konut kontenjanları ayrılacak. Amaç hem barınma sorununa çözüm üretmek hem de evliliği ve çocuk sahibi olmayı teşvik etmek.
UYGUN KİRALIK KONUT PROJESİ BAŞLIYOR
Sabah'tan Zübeyde Yalçın'ın haberine göre, 2026 yılından itibaren Türkiye genelinde kapsamlı bir sosyal konut hamlesi başlatılacak. İlk etapta Ankara, İstanbul, İzmir ve Antalya gibi büyükşehirlerde uygulamaya geçilecek proje kapsamında, sosyal konutların belirli bir kısmı uygun fiyatla kiraya verilecek.
UCUZ KİRALIK KONUTLAR KURA İLE BELİRLENECEK
Projeye göre, sosyal konutların bir bölümü kiralık olarak ayrılacak ve bu konutlara erişim kura yöntemiyle sağlanacak. Örneğin, 500 konutluk bir projede 150 konut, yeni evli çiftler, engelliler ve kamu görevlilerine uygun kira bedeliyle tahsis edilecek.
Bu yöntemle sadece konut sorununa çözüm üretilmekle kalınmayacak, aynı zamanda evlilik oranlarının ve doğurganlığın artması da desteklenecek.
ENFLASYON VE KİRA İLİŞKİSİNE DİKKAT ÇEKİLDİ
Toplantıda dikkat çeken bir diğer başlık ise kira artışlarının enflasyon üzerindeki etkisi oldu. Ekonomi yönetimi tarafından yapılan değerlendirmelerde, kira artış oranlarının yüzde 25’le sınırlı tutulması nedeniyle, kiralardaki düşüşün enflasyondaki gerilemenin gerisinde kaldığı ifade edildi. Bu durumun, emlak piyasasında geçmişteki baskının şimdi fiyatlara yansımasıyla açıklandığı belirtildi.
Özellikle deprem bölgelerinde konut üretimine yoğunlaşılması nedeniyle diğer şehirlerde konut arzı sınırlı kalmıştı. Ancak bu yükün 2026 itibarıyla hafiflemesiyle birlikte, sosyal konut projelerine daha fazla kaynak ayrılacağı kaydedildi.