Devletten Ucuza Kiralık Ev Hamlesi! Uygun Kiralık Konut Projesi Başlıyor: Kimler Yararlanacak? Detaylar Netleşti

UCUZ KİRALIK KONUTLAR KURA İLE BELİRLENECEK

Projeye göre, sosyal konutların bir bölümü kiralık olarak ayrılacak ve bu konutlara erişim kura yöntemiyle sağlanacak. Örneğin, 500 konutluk bir projede 150 konut, yeni evli çiftler, engelliler ve kamu görevlilerine uygun kira bedeliyle tahsis edilecek.

Bu yöntemle sadece konut sorununa çözüm üretilmekle kalınmayacak, aynı zamanda evlilik oranlarının ve doğurganlığın artması da desteklenecek.