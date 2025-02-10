CHP'ye 'Kurultay' İncelemesinin Ayrıntıları Gerçek Gündem'de! Kemal Kılıçdaroğlu ve Akif Hamzaçebi İfadeye Çağrıldı

CHP'nin 4-5 Kasım 2023 tarihlerinde Ankara’da gerçekleştirilen 38. Olağan Kurultayı'nda Kemal Kılıçdaroğlu, genel başkanlık koltuğunu Özgür Özel'e devretmişti.

Kurultayın üzerinden 1 yıldan fazla zaman geçmişken Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan son konuşmalarında sık sık CHP'nin kurultayı hakkında şaibe iddialarında bulunmuştu.

İNCELEME NASIL BAŞLATILDI? İŞTE TÜM DETAYLAR...

Bugün ise Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, CHP'ye 'şaibeli kurultay' incelemesi başlattı. İncelemenin detaylarına Gerçek Gündem ulaştı. Eski Muş CHP Gençlik Kolları Başkanı Erkan Çakır, kendisine 'vaad edilen koltuğun verilmediğinden ve Kurultay'a hazırlanırken harcadığı paranın kendisine geri verilmediğinden' yola çıkarak parti yönetimi ile aralarında tartışma yaşanıyor. Tartışmaya Bursa İl Başkanı Nihat Yeşiltaş da dahil oluyor.

Yeşiltaş ise Çakır'ın kendisine yönelik hakaret ettiği iddia ederek Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı'na şikayette bulunuyor. Konuya ilişkin Çakır'ın ifadesi Bitlis'in Tatvan ilçesinde Emniyet'te alınıyor. Ancak dosya Bursa'da açılıyor. Çakır bu kavgaya giden süreci ve kendi iddialarını ifadesinde anlatıyor.

Çakır'ın ifadesinde CHP'deki birkaç önemli isme dair ciddi iddialar da yer alıyor. Çakır'ın bu ifadeleri üzerine başsavcılık, 'şaibeli kurultay' incelemesi başlatıyor.

ÖZEL HABER: Kurultay soruşturmasının detaylarını tek tek paylaşıyorum. CHP Muş eski Gençlik Kolları Başkanı Erkan Çakır kendisine "vaad edilen koltuğun verilmediğinden ve Kurultay'a hazırlanırken harcadığı paranın kendisine geri verilmediğinden" yola çıkarak parti yönetimi ile… — Seyhan Avşar (@seyhanavsar) February 10, 2025

KILIÇDAROĞLU VE HAMZAÇEBİ İFADEYE ÇAĞRILDI

İnceleme başlatan Başsavcılık, eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve eski CHP Grup Başkanvekili Akif Hamzaçebi'yi ifadeye çağırdı.

İFADE VERMEYE GİTMEYECEK

Sözcü'nün geçtiği son dakika bilgisine göre Kemal Kılıçdaroğlu ifade vermeye gitmeyecek. Kılıçdaroğlu, konuya ilişkin saat 16.00'da Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı önünde bir basın açıklaması yapacak.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN NE DEMİŞTİ?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin Manisa İl Kongresi'nde “Seçimlerin faturasını Bay Kemal'e çıkartıp şaibeli bir kurultayla kendisini tehcir ettiler” demişti.

KILIÇDAROĞLU NE CEVAP VERMİŞTİ?

Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 'şaibeli kurultay' sözlerine "Nedir şaibe? Ya 'Çık açıkla' diyecekler ya da 'Böyle bir şey yoktur' diyecekler. Bir şey varsa, partinin kesinlikle kirlilikten arınması gerekir" diye cevap vermişti. Kılıçdaroğlu, "Bir şüpheniz var mı?" sorusuna karşılık olarak ise "Benim elimde bir şey yok" demişti.

ÖZGÜR ÖZEL NE DEMİŞTİ?

CHP Genel Başkanı Özgür Özel de Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın iddiaları ve Kılıçdaroğlu'nun açıklamaları sonrası şu ifadeleri kullanmıştı:

"Sayın Erdoğan'ın bir siyasi partinin içini karıştırmak için söylediği sözlere yanıt vermeye kalksak... Ben 14 yıldır Sayın Erdoğan bundan önceki kurultayımıza da Sayın Kemal Bey'in geldiği kurultaya olmadık şeyler söylüyordu. Bir gün cevap verdik mi, Kemal Bey buna bir gün cevap verdi mi? Buna cevap mı verilir?"

Kaynak: Haber Merkezi