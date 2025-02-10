PİAR Araştırma'dan Son Seçim Anketi... İki Parti Arasındaki Fark Yarım Puandan Bile Az

PİAR Araştırma, 'erken seçim' tartışmaları devam ederken merak edilen son seçim anketini yayımladı. AKP ile CHP arasındaki fark 0.4 puan olarak ankete yansıdı. İşte diğer partilerin ankete yansıyan oranları...

Eda Narin Eda Narin
PİAR Araştırma'dan Son Seçim Anketi... İki Parti Arasındaki Fark Yarım Puandan Bile Az

Siyaset arenasının önemli gündem maddelerinden birini 'erken seçim' oluşturuyor. Muhalefetin 'erken seçim' çağrıları gün geçtikçe artarken; iktidar cephesi ise bu ihtimali konuşmuyor fakat anket şirketleri sandığa dair anketlerine devam ediyor.

Son anket ise PİAR Araştırma'dan geldi. 1-4 Şubat tarihleri arasında 3 bin 460 kişiyle gerçekleştirilen genel seçim anketinde ilk sırayı yüzde 30.6 ile AKP aldı. İkinci sırada ise yüzde 30.2 ile CHP yer aldı. İki parti arasındaki fark 0.4 olarak hesaplandı.

İşte ankete yansıyan tüm sonuçlar:

  • AKP: Yüzde 30.6
  • CHP: Yüzde 30.2
  • MHP: Yüzde 8.6
  • DEM Parti: Yüzde 7.9
  • Zafer Partisi: Yüzde 6.1
  • Yeniden Refah Partisi: Yüzde 5.8
  • İYİ Parti: Yüzde 4.9
  • Yeni Yol Partisi: Yüzde 1.8
  • Türkiye İşçi Partisi: Yüzde 1.1
  • Yerli ve Milli Parti: Yüzde 0.8
  • Büyük Birlik Partisi: Yüzde 0.6
  • Demokrat Parti: Yüzde 0.5
  • Anahtar Parti: Yüzde 0.3
  • Diğer: Yüzde 0.8
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Kaynak: Haber Merkezi

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