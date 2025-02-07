ORC Araştırma'dan Son Anket... AKP Seçmeni Son Sıradan Listeye Soktu, O İsim Görenleri Şaşırttı: İşte En Sevilen Siyasetçiler...

Muhalefet ve AKP seçmeninin en sevdiği siyasetçiler anketlere yansıdı. Muhalefet seçmeninin bir numarasındaki isim şaşırtmazken; AKP seçmeninin son sıradan da olsa listeye soktuğu isim şaşkınlık yarattı. İşte muhalefet ve AKP seçmeninin en sevdiği 10 siyasetçi...

Eda Narin Eda Narin
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ORC Araştırma'dan Son Anket... AKP Seçmeni Son Sıradan Listeye Soktu, O İsim Görenleri Şaşırttı: İşte En Sevilen Siyasetçiler...

ORC Araştırma, muhalefet partilerine ve AKP'ye oy veren seçmenlerin sevdiği siyasetçilere yönelik yaptığı anket sonuçlarını paylaştı. Anketlere genel başkanlar dahil edilmedi. 1-5 Şubat arasında 41 ilden 6 bin 100 muhalefet seçmenine en sevdiği siyasetçiler soruldu. Muhalefet seçmenin en sevdiği isim İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu oldu. İmamoğlu'nu Mansur Yavaş ve Ali Mahir Başarır takip etti.

İşte muhalefet seçmeninin en sevdiği siyasetçiler:

  1. Ekrem İmamoğlu: Yüzde 59.6
  2. Mansur Yavaş: Yüzde 58.1
  3. Ali Mahir Başarır: Yüzde 36.8
  4. Deniz Yavuzyılmaz: Yüzde 36.4
  5. Cemal Enginyurt: Yüzde 33.6
  6. Veli Ağbaba: Yüzde 33.5
  7. Mustafa Sarıgül: Yüzde 30.0
  8. Turhan Çömez: Yüzde 28.8
  9. Umut Akdoğan: Yüzde 26.3
  10. Ömer Faruk Gergerlioğlu: Yüzde 24.4

1-5 Şubat arasında 41 ilden 6 bin 100 AKP seçmenine de aynı soru soruldu. AKP seçmeninin en sevdiği isim ise Dışişleri Bakanı Hakan Fidan oldu. Fidan'ı İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya takip etti. Listede en dikkat çeken ise son sıradaki Kürşad Zorlu oldu. Zorlu, İYİ Parti'den istifa ederek AKP'ye 21 Ocak'ta katılmıştı. AKP'li seçmenin Zorlu'yu AKP'ye katılır katılmaz 'en sevilen siyasetçi' listesine sokması dikkat çekti.

İşte AKP seçmeninin en sevdiği siyasetçiler:

  1. Hakan Fidan: Yüzde 55.1
  2. Ali Yerlikaya: Yüzde 54.6
  3. Osman Gökçek: Yüzde 28.8
  4. Mustafa Şen: Yüzde 27.3
  5. Hüseyin Yayman: Yüzde 26.9
  6. Ömer Çelik: Yüzde 23.8
  7. Süleyman Soylu: Yüzde 22.7
  8. Binali Yıldırım: Yüzde 21.5
  9. Numan Kurtulmuş: Yüzde 20.1
  10. Kürşad Zorlu: Yüzde 19.6
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Kaynak: Haber Merkezi

Etiketler
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