9 Anketin Ortalamasında Çarpıcı Sonuç: AKP ve CHP'nin Arasındaki Oy Farkı Bıçak Sırtı... İşte Detaylar

Ocak ayında yapılan 9 anket çalışmasının ortalaması belli oldu. MDRaporlar'ın araştırmasına göre AKP yüzde 30,6 ile birinciliği kaparken CHP yüzde 29,8 ile ikinci sırada yer aldı. Böylece AKP ve CHP'nin arasındaki farkın yüzde 1'in altında kaldığı görüldü. Ocak ayında oyunu en fazla artıran parti ise yüzde 0,6 ile Zafer Partisi oldu.

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9 Anketin Ortalamasında Çarpıcı Sonuç: AKP ve CHP'nin Arasındaki Oy Farkı Bıçak Sırtı... İşte Detaylar

Ulusal ve uluslararası seçim ve kamuoyu araştırmalarını listeleyen MDRaporlar, ocak ayında yapılan 9 anketin ortalamasını paylaştı. MDRaporlar'ın sosyal medya hesabından paylaştığı araştırmada, AREA, ASAL, HBS, ORC, Özdemir, SER Araştırma, Pi-Ar, Vesam ve Yöneylem'in anket sonuçları yer aldı.

9 Anketin Ortalamasında Çarpıcı Sonuç: AKP ve CHP'nin Arasındaki Oy Farkı Bıçak Sırtı... İşte Detaylar - Resim : 1

Ocak ayında; AREA, ASAL, HBS, ORC, Özdemir, SER Araştırma, Pi-Ar, Vesam ve Yöneylem'in yaptığı anketlere yer verilen çalışmada AKP yüzde 30,6 ile ilk sırada yer alırken CHP'nin yüzde 29,8 ile ikinci parti olduğu görüldü.

9 Anketin Ortalamasında Çarpıcı Sonuç: AKP ve CHP'nin Arasındaki Oy Farkı Bıçak Sırtı... İşte Detaylar - Resim : 2

Diğer partiler ise şöyle sıralandı:

DEM yüzde 9,1

MHP yüzde 8,7

Zafer Partisi yüzde 5,3

İYİ Parti yüzde 5,0

YRP yüzde 4,2

AP yüzde 1,7

TİP yüzde 1,7

Diğer yüzde 3,9

EN FAZLA OY KAYBI YAŞAYAN PARTİ

Aralık ayına göre ocak ayında; en fazla oy kaybı yaşayan parti yüzde 1,6 kayıpla AKP oldu. YRP ise yüzde 0.5 oy ile en çok kayıp yaşayan ikinci parti oldu.

Oyunu en fazla artıran parti ise yüzde 0,6 ile Zafer Partisi oldu.

9 Anketin Ortalamasında Çarpıcı Sonuç: AKP ve CHP'nin Arasındaki Oy Farkı Bıçak Sırtı... İşte Detaylar - Resim : 3

Oy değişimleri şöyle:

+ 0.6 ZP

+ 0.1 ANP

+ 0.1 DEM

- 0.1 TİP

- 0.1 MHP

- 0.1 CHP

- 0.3 İYİ

- 0.5 YRP

- 1.6 AKP

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Kaynak: Haber Merkezi

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