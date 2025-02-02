9 Anketin Ortalamasında Çarpıcı Sonuç: AKP ve CHP'nin Arasındaki Oy Farkı Bıçak Sırtı... İşte Detaylar

Ulusal ve uluslararası seçim ve kamuoyu araştırmalarını listeleyen MDRaporlar, ocak ayında yapılan 9 anketin ortalamasını paylaştı. MDRaporlar'ın sosyal medya hesabından paylaştığı araştırmada, AREA, ASAL, HBS, ORC, Özdemir, SER Araştırma, Pi-Ar, Vesam ve Yöneylem'in anket sonuçları yer aldı.

Ocak ayında; AREA, ASAL, HBS, ORC, Özdemir, SER Araştırma, Pi-Ar, Vesam ve Yöneylem'in yaptığı anketlere yer verilen çalışmada AKP yüzde 30,6 ile ilk sırada yer alırken CHP'nin yüzde 29,8 ile ikinci parti olduğu görüldü.

Diğer partiler ise şöyle sıralandı:

DEM yüzde 9,1

MHP yüzde 8,7

Zafer Partisi yüzde 5,3

İYİ Parti yüzde 5,0

YRP yüzde 4,2

AP yüzde 1,7

TİP yüzde 1,7

Diğer yüzde 3,9

EN FAZLA OY KAYBI YAŞAYAN PARTİ

Aralık ayına göre ocak ayında; en fazla oy kaybı yaşayan parti yüzde 1,6 kayıpla AKP oldu. YRP ise yüzde 0.5 oy ile en çok kayıp yaşayan ikinci parti oldu.

Oyunu en fazla artıran parti ise yüzde 0,6 ile Zafer Partisi oldu.

Oy değişimleri şöyle:

+ 0.6 ZP

+ 0.1 ANP

+ 0.1 DEM

- 0.1 TİP

- 0.1 MHP

- 0.1 CHP

- 0.3 İYİ

- 0.5 YRP

- 1.6 AKP

Kaynak: Haber Merkezi