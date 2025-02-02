Enkaz Altında 260 Saat, Tüyler Ürperten Yaşam Mücadelesi! '2 Gün Daha Dayanabilirdim'

6 Şubat depremlerinde Hatay’da 260’ıncı saatte enkazdan sağ çıkarılan Mehmet Ali Şakiroğlu, 12 gün boyunca nasıl hayatta kaldığını anlattı. Enkaz altında 2 gün daha dayanabileceğini belirten Şakiroğlu “Çiçekleri küçük parçalara bölüp yiyordum, plastik de olsa yiyecektim. Kendi idrarımla beslendim ve sürekli devir daim yaptım. Ağzımda çiğneyip onun suyunu almaya çalışıyordum” dedi.

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Türkiye’yi yasa boğan depreme Hatay’da Akademi Hastanesi'nde yakalanan ve enkazdan 260 saat sonra sağ çıkarılan Mehmet Ali Şakiroğlu, yaşadığı dehşet anlarını anlattı.

'PLASTİK DE OLSA YİYECEKTİM'

Hayatta kalmak için idrarını içtiğini, enkaz altında bulduğu canlı çiçeği yediğini söyleyen Şakiroğlu “Depremin 12'nci günü gece çıktım. Enkazın altında 2 gün daha dayanabilirdim. Enkazın altında elimle bir şeyler ararken canlı çiçek geldi. Çiçek plastik de olsa yiyecektim. Çiçekleri küçük parçalara bölüp yiyordum, kendi idrarımla beslendim ve sürekli devir daim yaptım. Ağzımda çiğneyip onun suyunu almaya çalışıyordum” dedi.

Enkaz Altında 260 Saat, Tüyler Ürperten Yaşam Mücadelesi! '2 Gün Daha Dayanabilirdim' - Resim : 1

'AİLEM ÜMİDİNİ KESTİ, BEN ÇIKTIM'

“Operatör 'burada bir ayak var' deyince dünyalar benim oldu” diye belirten Şakiroğlu “Gece dışarı çıktığımda yıldızları gördüm. Dışarı çıktığımda ağabeyimin numarasını ilkinde şaşırdım ama sonrasında doğru verdim. Enkaz altında çıkarken bende hiç çizik yoktu. Ailem 12 gün boyunca hep oradaydı. Onlar da ümidini kesip eve gidecekleri zaman ben o zaman çıktım” dedi.

Enkaz Altında 260 Saat, Tüyler Ürperten Yaşam Mücadelesi! '2 Gün Daha Dayanabilirdim' - Resim : 2

'BENİ BIRAKMAZ DEDİM'

Enkazdan vinç yardımıyla çıktığını söyleyen Mehmet Ali Şakiroğlu’nun eşi Neclanur Şakiroğlu ise dehşet anlarını şöyle anlattı: Ben saat 05.00 sularında vinç yardımıyla çıktım. Kocamdan hiçbir zaman ümidimi kesmemiştin. Etraftaki insanlar artık bitti deyip kendilerince planlar yapıyorlardı. Ben her zaman kocam beni bırakmaz dedim. Rüyalarıma giriyordu. Çocuğum o gece 'baba gel baba gel' deyip söyleniyordu.

Enkaz Altında 260 Saat, Tüyler Ürperten Yaşam Mücadelesi! '2 Gün Daha Dayanabilirdim' - Resim : 3

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Kaynak: İHA

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