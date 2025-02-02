Ümraniye'de Yolcu Dolu Minibüsler Yarıştı, Hamile Kadın Kabusu Yaşadı: Stresten Doğuracağım

Ümraniye'de yarışan iki minibüs şoförü yolcuların canını hiçe saydı. Minibüslerden birinde bulunan hamile kadın fenalaştı. Kadın, "Stres yüzünden doğuracağım" diyerek kendisini aşağı zor attı. O anların sosyal medyada gündem olması üzerine gözaltına alınan şoförlerin çalışma ruhsatları askıya alındı.

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Olay, dün öğle saatlerinde Atatürk Mahallesi Çavuşbaşı Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, caddede karşılaşan iki minibüs şoförü, birbirleriyle yarışmaya başladı.

Ümraniye'de Yolcu Dolu Minibüsler Yarıştı, Hamile Kadın Kabusu Yaşadı: Stresten Doğuracağım - Resim : 1

Kırmızı ışıkta geçtiği ve yaya geçidince durmadıkları öne sürülen iki şoför, trafiği tehlikeye düşürdü. O sırada minibüslerin birinde olan hamile yolcu, iddiaya göre “Lütfen durun, stres yüzünden doğuracağım" diyerek inmek istedi.

Ümraniye'de Yolcu Dolu Minibüsler Yarıştı, Hamile Kadın Kabusu Yaşadı: Stresten Doğuracağım - Resim : 2

Korkuyla minibüsten inen kadın ağlarken, bir başka yolcu ise şoförleri kayda alıp tepki gösterdi. Yaşananlar cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Ümraniye'de Yolcu Dolu Minibüsler Yarıştı, Hamile Kadın Kabusu Yaşadı: Stresten Doğuracağım - Resim : 3

ŞOFÖRLER YAKALANDI

Olayın ardından çalışma başlatan İstanbul Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, görüntülerden minibüslerin plakalarını tespit etti. Yapılan incelemeler sonucunda 34 M 3527 plakalı minibüsün şoförünün Ramazan K. (35), diğer yarıştığı 34 M 1395 plakalı minibüs şoförünün ise Doğukan E. (40) olduğu belirlendi.

Ümraniye'de Yolcu Dolu Minibüsler Yarıştı, Hamile Kadın Kabusu Yaşadı: Stresten Doğuracağım - Resim : 4

Gözaltına alınan iki şoförün ifadesi alınarak 'trafik güvenliğini tehlikeye düşürmek' suçundan adli işlemleri yapıldı.

28 BİN 248 LİRA CEZA

Ayrıca her iki şoföre, Karayolları Trafik Kanununun 'Büyükşehir Belediye kanunu kapsamında verilmiş çalışma izninin süresi bittiği halde belediye sınırları dahilinde yolcu taşımak', 'Yönetmelikte gösterilen kurallara uymamak', 'Taşıt yolunda duraklamak', 'Fazla yolcu almak', 'Yayaların trafiğini engelleyecek şekilde davranışlarda bulunmak', 'Saygısızca araç kullanmak' ve 'Emniyet kemeri kullanmamak' maddelerinden ayrı ayrı toplamda 28 bin 248 lira idari para cezası uygulandı.

Ümraniye'de Yolcu Dolu Minibüsler Yarıştı, Hamile Kadın Kabusu Yaşadı: Stresten Doğuracağım - Resim : 5

Ayrıca şoförlerin çalışma ruhsatları askıya alınarak araçları da trafikten menedildi. İşlemleri tamamlanan iki şoför savcılık kararıyla emniyetten serbest kaldı.

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Kaynak: DHA

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