6 Şubat'ın Yürekleri Dağlayan Bir Fotoğrafı Daha! Baba-Kız Herkesi Ağlattı, En Acı Bekleyiş

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat depremlerinde çekilen ve yeni ortaya çıkan babanın fotoğrafı yürekleri bir kez daha yaktı. Bir babanın enkazda hayatını kaybeden kızının battaniye sarılı cansız bedenini kucağında taşıdığı görüntü, herkesi ağlattı.

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6 Şubat'ın Yürekleri Dağlayan Bir Fotoğrafı Daha! Baba-Kız Herkesi Ağlattı, En Acı Bekleyiş

Türkiye’yi yasa boğan 6 Şubat depremlerinde Kahramanmaraş’ta çekilmiş bir fotoğraf görenleri duygulandırdı. Binlerce insanın hayatını kaybettiği, binlerce binanın yerle bir olduğu depremlere ait ortaya çıkan yeni baba-kız görüntüsü, yürekleri yaktı.

6 Şubat'ın Yürekleri Dağlayan Bir Fotoğrafı Daha! Baba-Kız Herkesi Ağlattı, En Acı Bekleyiş - Resim : 1

EN ACI FOTOĞRAF

6 Şubat depremlerinde enkazdan çıkardığı küçük kızını kucağında bekleyen bir babanın görüntüsü ortaya çıktı. Küçük kızını battaniyeye sararak kollarında taşıyan acılı babanın hali, felaketin acı yüzünü bir kez daha hatırlattı.

6 Şubat'ın Yürekleri Dağlayan Bir Fotoğrafı Daha! Baba-Kız Herkesi Ağlattı, En Acı Bekleyiş - Resim : 2

YÜREKLERİ YAKTI

Dulkadiroğlu İlçesi İsmetpaşa Mahallesi Borsa Caddesi’ndeki enkazlar arasında çekildiği öğrenilen fotoğraf, herkesi ağlattı.

6 Şubat'ın Yürekleri Dağlayan Bir Fotoğrafı Daha! Baba-Kız Herkesi Ağlattı, En Acı Bekleyiş - Resim : 3

6 Şubat Depremlerinin Yeni Görüntüsü Ortaya Çıktı... Bir Anda Gökyüzünü Kaplayan Detay6 Şubat Depremlerinin Yeni Görüntüsü Ortaya Çıktı... Bir Anda Gökyüzünü Kaplayan DetayGüncel

Kaynak: DHA

Etiketler
6 Şubat depremleri Deprem Kahramanmaraş
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