6 Şubat'ın Yürekleri Dağlayan Bir Fotoğrafı Daha! Baba-Kız Herkesi Ağlattı, En Acı Bekleyiş

Türkiye’yi yasa boğan 6 Şubat depremlerinde Kahramanmaraş’ta çekilmiş bir fotoğraf görenleri duygulandırdı. Binlerce insanın hayatını kaybettiği, binlerce binanın yerle bir olduğu depremlere ait ortaya çıkan yeni baba-kız görüntüsü, yürekleri yaktı.

EN ACI FOTOĞRAF

6 Şubat depremlerinde enkazdan çıkardığı küçük kızını kucağında bekleyen bir babanın görüntüsü ortaya çıktı. Küçük kızını battaniyeye sararak kollarında taşıyan acılı babanın hali, felaketin acı yüzünü bir kez daha hatırlattı.

YÜREKLERİ YAKTI

Dulkadiroğlu İlçesi İsmetpaşa Mahallesi Borsa Caddesi’ndeki enkazlar arasında çekildiği öğrenilen fotoğraf, herkesi ağlattı.

Kaynak: DHA