Yaşlı Adam Yangında Hayatını Kaybetti

Kahramanmaraş'ın Türkoğlu ilçesinde çıkan ev yangınında 73 yaşındaki Mulla Kalli hayatını kaybetti. Yangın söndürüldükten sonra yapılan incelemede Kalli'nin cansız bedenine ulaşıldı, cenazesi otopsi için morga kaldırıldı.

Son Güncelleme:
Yaşlı Adam Yangında Hayatını Kaybetti

Edinilen bilgiye göre, yangın, gece Türkoğlu ilçesine bağlı Yeşilyöre Mahallesi Demirciler Obası mevkiinde ev yangını çıktı. Yangını fark eden vatandaşlar durumu 112'ye bildirdi. Bunun üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale edip söndürdü.

Ekipler eve girip inceleme yaptığında Mulla Kalli'nin (73) hayatını kaybettiğini belirledi. Kalli'nin cenazesi otopsi için hastane morguna kaldırıldı. Güvenlik güçleri yangınla ilgili inceleme başlattı.

Kaynak: İHA

Son Güncelleme:
Kediniz Hasta Olabilir: Bu 5 Belirtiyi Görmezden Gelmeyin Kediniz Hasta Olabilir: Bu 5 Belirtiyi Görmezden Gelmeyin
Bu Kavşakta Kaza Yapmamak Mümkün Değil! Esnaf Yardıma Koşmaktan Yoruldu Lanetli Kavşak! Kaza Yapmamak Mümkün Değil
Doğada Yüksek Kesimlerde Kendiliğinden Yetişiyor: Vatandaşın Geçim Kaynağı Oldu, Çay, Reçel, Çorba Yapılıyor Doğada Yüksek Kesimlerde Kendiliğinden Yetişiyor: Vatandaşın Geçim Kaynağı Oldu
İki Grup Arasındaki Kavgada Kan Aktı: 16 Yaşındaki Barış, Hayatını Kaybetti İki Grup Arasındaki Kavgada Kan Aktı
ÇOK OKUNANLAR
Peynir Ekmek Gibi Satan Araba Modelleri Belli Oldu: Bu Otomobili Olan Elinde Altın Tutuyor Peynir Ekmek Gibi Satan Araba Modelleri Belli Oldu: Bu Otomobili Olan Elinde Altın Tutuyor
Ekeni Zengin Ediyor: 1 Tanesi 17 Bin TL'ye Satılıyor Ekeni Zengin Ediyor: 1 Tanesi 17 Bin TL'ye Satılıyor
Bakanlık Duyurdu: Türkiye'nin 81 İlinde Herkese Gıda Yardımı Yapılacak Bakanlık Duyurdu: Türkiye'nin 81 İlinde Herkese Gıda Yardımı Yapılacak
İstanbul'un En Tehlikeli İlçeleri Belli Oldu: Bu İlçelerde Yaşanmaz İstanbul'un En Tehlikeli İlçeleri Belli Oldu: Bu İlçelerde Yaşanmaz
Pişmiş Artan Yemekleri Buzdolabına Koyanlar Yandı: Uzmanlar Açıkladı, Zehir Saçıyor Pişmiş Artan Yemekleri Buzdolabına Koyanlar Yandı: Uzmanlar Açıkladı, Zehir Saçıyor