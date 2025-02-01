Yaşlı Adam Yangında Hayatını Kaybetti
Kahramanmaraş'ın Türkoğlu ilçesinde çıkan ev yangınında 73 yaşındaki Mulla Kalli hayatını kaybetti. Yangın söndürüldükten sonra yapılan incelemede Kalli'nin cansız bedenine ulaşıldı, cenazesi otopsi için morga kaldırıldı.
Edinilen bilgiye göre, yangın, gece Türkoğlu ilçesine bağlı Yeşilyöre Mahallesi Demirciler Obası mevkiinde ev yangını çıktı. Yangını fark eden vatandaşlar durumu 112'ye bildirdi. Bunun üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale edip söndürdü.
Ekipler eve girip inceleme yaptığında Mulla Kalli'nin (73) hayatını kaybettiğini belirledi. Kalli'nin cenazesi otopsi için hastane morguna kaldırıldı. Güvenlik güçleri yangınla ilgili inceleme başlattı.
Kaynak: İHA
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