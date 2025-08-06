Donald Trump Kendisinden Sonraki Cumhuriyetçi Adayı Açıkladı

ABD Başkanı Donald Trump, kendisinden sonra büyük bir ihtimalle JD Vance'in Cumhuriyetçilerin adayı olabileceğini açıkladı.

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Donald Trump Kendisinden Sonraki Cumhuriyetçi Adayı Açıkladı
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Üçüncü dönem adaylığı düşünmediğini belirten ABD Başkanı Donald Trump, kendisinden sonraki Cumhuriyetçi başkan adayının kim olacağını açıkladı.

Trump, Beyaz Saray'da düzenlediği bir imza töreninde basın mensuplarının gündeme ilişkin sorularını yanıtladı.

Donald Trump Kendisinden Sonraki Cumhuriyetçi Adayı Açıkladı - Resim : 1

Trump, dün yaptığı "3. dönem adaylığını düşünmediği" yönündeki açıklamasının sorulması üzerine, kendisinden sonrası için JD Vance'i işaret etti.

ABD Başkanı, "Sizden sonra Cumhuriyetçilerin adayı JD Vance mi olacak?" şeklindeki soruya, "Bence büyük olasılıkla. Adil olmak gerekirse, o Başkan Yardımcısı. (Dışişleri Bakanı) Marco (Rubio) da JD ile bir şekilde bir araya gelebilir diye düşünüyorum. Tabii ki bunu konuşmak için henüz çok erken ama kesinlikle harika bir iş çıkarıyor ve şu anda muhtemelen favori konumda” ifadeleriyle yanıt verdi.

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Kaynak: AA

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