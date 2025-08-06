Jennifer Lopez İstanbul'u Salladı

Jennifer Lopez 6 yıllık aranın ardından bir kez daha İstanbul'da konser verdi. DÜnya yıldızı, dinleyenlere unutulmaz bir gece yaşattı.

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Jennifer Lopez İstanbul'u Salladı
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Dünyaca ünlü yıldız Jennifer Lopez, 6 yıllık aranın ardından 'Up All Night Live in 2025' turnesi kapsamında İstanbul'a gelen Lopez, Yenikapı Etkinlik Alanı'nda sahne aldı.

Ünlü sanatçı, toplam 90 kişilik dev ekibiyle geldiği İstanbul'da, etkileyici bir sahne performansı sergiledi. Yenikapı Etkinlik Alanı'nda yaklaşık 2 saat süren konserde 15'i sahne gösterisi olmak üzere toplam 50 şarkı seslendiren Lopez, müzikseverlere unutulmaz bir gece yaşattı.

Jennifer Lopez İstanbul'u Salladı - Resim : 1

Konseri izleyenler arasında sanat ve televizyon dünyasından pek çok isim yer aldı. Arzu Sabancı, Nazlı Sabancı, Cemre Baysel, Hazal Filiz Küçükköse, Oğuzhan Uğur, Ziynet Sali, Tuba Ünsal geceye katılan isimler arasındaydı.

On The Floor parçasıyla açılışı yapan Lopez, son çıkardığı This Is Me albümünden eserlerin yanı sıra sevilen şarkılarının yer aldığı geniş bir repertuvarı seslendirdi.

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Kaynak: DHA

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