Jennifer Lopez’in Doğum Gününde Beklenmedik Kaza! Eteği Birden Sahnede Düştü, Tepkisi Gündem Oldu

Ünlü şarkıcı Jennifer Lopez, "Up All Night: Live in 2025" turnesi kapsamında Polonya'nın başkenti Varşova’da verdiği konserde doğum gününü kutlarken beklenmedik bir kostüm kazasıyla karşılaştı. 56. doğum gününde sahnede yaşadığı bu anlar kısa sürede sosyal medyada gündem oldu.

KOSTÜM DEĞİŞİRKEN BİRDEN SAHNEYE ÇAĞRILDI

Lopez, sahne arkasında kıyafet değiştirirken hayranları tarafından büyük bir sürprizle sahneye geri çağrıldı. Kalabalık, "Happy Birthday" şarkısıyla doğum gününü kutlarken Lopez, altın rengi üçgen bikini üstü ve püsküllü eteğiyle sahneye çıktı. Ancak tam o sırada eteği aniden düştü.

"İÇ ÇAMAŞIRI GİYDİĞİME SEVİNDİM"

Bir anda sadece parlak altın renkli yüksek belli iç çamaşırı ve diz üstü çizmeleriyle kalan Lopez, durumu soğukkanlılıkla karşıladı. Yardımcı dansçılardan biri eteği tekrar takmaya çalışsa da başarılı olamayınca Lopez, eteği alıp seyircilere fırlattı. O anları esprili şekilde yorumlayan sanatçı, "İyi ki o kostümü sağlamlaştırmışlar. İç çamaşırı giydiğime sevindim çünkü genelde giymem" dedi. Eteği yakalayan hayrana ise JLO "Senin olsun, geri istemiyorum" dedi.

YouTube’da paylaşılan konser videosu kısa sürede milyonlarca görüntüleme alırken, hayranlar Lopez’in sahne duruşunu ve mizah anlayışını takdir eden yorumlar yaptı.

