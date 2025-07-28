Beyonce’den Turne Finalinde Destiny's Child Sürprizi

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Dünyaca ünlü yıldız Beyonce, Cowboy Carter turnesinin finalini Las Vegas’ta unutulmaz bir şovla yaptı. Hayranlarına büyük bir sürpriz hazırlayan Beyonce, Destiny’s Child grubunu yedi yıl aradan sonra yeniden sahneye çıkardı.

Kelly Rowland ve Michelle Williams’ın da sahnede Beyonce’ye eşlik etmesiyle, 2000’li yılların efsane grubu yeniden bir araya geldi. Üçlü, “Lose My Breath” ve “Bootylicious” gibi klasikleşmiş hitlerini seslendirerek salonu coşturdu. Destiny's Child üyeleri ayrıca Beyonce’nin solo şarkısı “Energy”de de birlikte performans sergiledi.

7 YIL SONRA BİR ARAYA GELDİLER

2006 yılında bireysel müzik kariyerlerine yönelen grup üyeleri, daha önce yalnızca 2013 Super Bowl ve 2018 Coachella performansları için bir araya gelmişti. Yedi yıl aradan sonra gelen bu sürpriz, hem izleyicileri hem de müzik dünyasını heyecanlandırdı.

Las Vegas’taki final gösterisinde Beyonce’ye sahnede eşi Jay-Z, country sanatçısı Shaboozey ve 13 yaşındaki kızı Blue Ivy de eşlik etti. Özellikle Blue Ivy’nin sahneye çıktığı anlar, sosyal medyada büyük yankı uyandırdı. Genç yetenek, turne boyunca birçok performansta annesiyle birlikte sahneye çıkmıştı.

32 duraktan oluşan Cowboy Carter turnesi, 2024'te çıkan aynı adlı albümden ilham alarak hazırlanmıştı. Beyonce, gösteri boyunca izleyicilere müzik, dans ve görsel şölen sunarak alkış topladı. Turne; Paris, Londra ve Houston gibi şehirlerde bilet satış rekorları kırmıştı.A

Kaynak: Haber Merkezi