İbrahim Tatlıses'in Kızı Dilan Çıtak’tan Polise Büyük Şok! Hemen Gözaltına Alındı

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Ünlü sanatçı İbrahim Tatlıses’in kızı Dilan Çıtak’ın polis kontrol noktasında “Dur” ihtarına uymadığı iddia edildi. İddiaya göre, polis ekipleri tarafından durdurulmak istenen Çıtak, aracını durdurmak yerine hızlanarak polislerin üzerine sürdü. Olay sırasında görevli polis memurları, havaya iki el ateş açarak aracı durdurmak zorunda kaldı. Yaşananlar sırasında çevredeki vatandaşlar büyük panik yaşadı.

CANLI YAYIN AÇTI

Olay sırasında Dilan Çıtak, sosyal medya üzerinden canlı yayın açtı. Çıtak, yayında ağlayarak “Kocam emniyet müdürüne kadar ulaştı. Siz benim ünlü olduğumu bilerek bunu yaptınız” diyerek tepki gösterdi.

Çıtak, daha sonra başka araca geçti, ardından tekrar kendi aracına dönerek kapılarını kilitledi. Polis ekiplerinin uzun süren ikna çabalarının ardından gözaltına alındı.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Emniyet yetkililerinden alınan bilgiye göre, olayla ilgili soruşturma başlatıldı. Çıtak’ın ifadesi alınmak üzere karakola götürüldüğü bildirildi. Olayla ilgili hukuki sürecin sürdüğü öğrenildi.

Kaynak: DHA