Melek Mosso Kaza Geçirdi! '3 Santim Aşağı Gelseydi Burada Olmazdım'

Ünlü şarkıcı Melek Mosso, Kıbrıs tatili sırasında korkutan bir kaza geçirdi. Temizlik yaparken terliğinin kaymasıyla kafasının üstüne düşen Mosso, "Eğer düşerken 3 santim aşağı gelseydi, belki bugün burada olmazdım" dedi.

Fulya Açıkel Fulya Açıkel
Son Güncelleme:
Melek Mosso Kaza Geçirdi! '3 Santim Aşağı Gelseydi Burada Olmazdım'
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Son dönemde, sorunlar yaşadığı ve ayrılacakları iddia edilen eşi Serkan Sağdıç ile aşk tazeleyen ünlü şarkıcı Melek Mosso, Kıbrıs'taki tatili sırasında korkutan bir olay yaşadı. Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla geçirdiği talihsiz kazayı takipçileriyle paylaşan Melek Mosso, ciddi bir tehlike atlattığını duyurdu.

Melek Mosso Kaza Geçirdi! '3 Santim Aşağı Gelseydi Burada Olmazdım' - Resim : 1

Ünlü şarkıcı, Instagram hesabından yaptığı paylaşımda bahçe temizliği yaparken ayağındaki terliğin kaymasıyla kafa üstü düştüğünü anlattı. Melek Mosso, paylaşımına "Bahçe önünü yıkarken terliğim kaydı ve kafa üstü düştüm. Arkadaşlar dua vs okuyalım bana. 3 gündür başıma gelmeyen kalmadı. Kem gözlüler no more nazar valla" notunu düşerek kendisine nazar değdiğini düşündüğünü söyledi.

Melek Mosso Kaza Geçirdi! '3 Santim Aşağı Gelseydi Burada Olmazdım' - Resim : 2

'SANIYORSUNUZ Kİ NAZARLAR BENİ YIKAR'

Takipçilerinin geçmiş olsun dileklerini ilettiği mesajların arkasından yaptığı paylaşımda da dans ettiği görüntülere yer veren Melek Mosso, "Sanıyorsunuz ki nazarlar beni yıkar, ama yıkamaz. Geldim, kaldığım yerden devam ediyorum" ifadesini kullandı.

'HASETTEN KORUNMAYI İHMAL ETMEYİN'

Kendisi için geçmiş olsun mesajları atan hayranlarına da teşekkürlerini ileten Mosso, "Gayet iyiyim, canım sıkıdır, hemen ah vah etmem. Aman dikkat edin, görünmez kazalar var. Eğer düşerken 3 santim aşağı gelseydi, belki bugün burada olmazdım. Kendinize çok iyi bakın, hem kötü gözlerden hem de hasetten korunmayı ihmal etmeyin. Mesaj atan herkese tekrar çok teşekkür ederim, çok incesiniz" paylaşımında bulundu.

İbrahim Tatlıses’in Paylaşımı Sosyal Medyayı Karıştırdı! Dikkat Çeken Torun Mesajıİbrahim Tatlıses’in Paylaşımı Sosyal Medyayı Karıştırdı! Dikkat Çeken Torun MesajıMagazin
Aydilge'den Lvbel C5'e 'Araba' Yanıtı: 'Anlamanı Beklemek Saçma'Aydilge'den Lvbel C5'e 'Araba' Yanıtı: 'Anlamanı Beklemek Saçma'Magazin
Etiketler
Melek Mosso kaza
Son Güncelleme:
Hande Erçel ve Hakan Sabancı’dan Aşk Dolu Paylaşım! Romantik Pozlar Olay Oldu Hande Erçel Sevgilisiyle İtalya'ya Damga Vurdu
İbrahim Tatlıses'in Kızı Dilan Çıtak’tan Polise Büyük Şok! Hemen Gözaltına Alındı İbrahim Tatlıses'in Kızı Dilan Çıtak’tan Polise Büyük Şok! Hemen Gözaltına Alındı
Astrologlar Psikolojisi Zırh Gibi Olan Burçları Açıkladı Astrologlar Psikolojisi Zırh Gibi Olan Burçları Açıkladı
El Yazısı Kişilik Hakkında Ne Söylüyor? Her Harfin, Her Çizginin Anlamı Olabilir El Yazısı Kişilik Hakkında Ne Söylüyor? Her Harfin, Her Çizginin Anlamı Olabilir
ÇOK OKUNANLAR
İhtiyaç Kredisi Çekecekler Dikkat! Oranlar Düşüyor, İşte Son Rakamlar... İhtiyaç Kredisi Çekecekler Dikkat! Oranlar Düşüyor, İşte Son Rakamlar...
CHP'li Vekil Olay Yerinden Aktardı! Bursa'daki Yangında Korkunç Sabotaj İddiası: 'Benzin Dökülerek Ateşlendi' Bursa'daki Yangında Korkunç Sabotaj İddiası: 'Benzin Dökülerek Ateşlendi'
Türkiye'nin Teknoloji Devi İflasın Eşiğinde: Yılların Markasında Kriz Derinleşti Türkiye'nin Teknoloji Devi İflasın Eşiğinde: Yılların Markasında Kriz Derinleşti
Ünlü İngiliz Komedyen İstanbul’da Gözaltına Alındı, 3 Yıla Kadar Hapsi İsteniyor Ünlü İngiliz Komedyen İstanbul’da Gözaltına Alındı
Fenerbahçe'ye Piyango! Juventus Sıcak Bakıyor Fenerbahçe'ye Piyango! Juventus Sıcak Bakıyor