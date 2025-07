Melek Mosso Kaza Geçirdi! '3 Santim Aşağı Gelseydi Burada Olmazdım'

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Son dönemde, sorunlar yaşadığı ve ayrılacakları iddia edilen eşi Serkan Sağdıç ile aşk tazeleyen ünlü şarkıcı Melek Mosso, Kıbrıs'taki tatili sırasında korkutan bir olay yaşadı. Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla geçirdiği talihsiz kazayı takipçileriyle paylaşan Melek Mosso, ciddi bir tehlike atlattığını duyurdu.

Ünlü şarkıcı, Instagram hesabından yaptığı paylaşımda bahçe temizliği yaparken ayağındaki terliğin kaymasıyla kafa üstü düştüğünü anlattı. Melek Mosso, paylaşımına "Bahçe önünü yıkarken terliğim kaydı ve kafa üstü düştüm. Arkadaşlar dua vs okuyalım bana. 3 gündür başıma gelmeyen kalmadı. Kem gözlüler no more nazar valla" notunu düşerek kendisine nazar değdiğini düşündüğünü söyledi.

'SANIYORSUNUZ Kİ NAZARLAR BENİ YIKAR'

Takipçilerinin geçmiş olsun dileklerini ilettiği mesajların arkasından yaptığı paylaşımda da dans ettiği görüntülere yer veren Melek Mosso, "Sanıyorsunuz ki nazarlar beni yıkar, ama yıkamaz. Geldim, kaldığım yerden devam ediyorum" ifadesini kullandı.

'HASETTEN KORUNMAYI İHMAL ETMEYİN'

Kendisi için geçmiş olsun mesajları atan hayranlarına da teşekkürlerini ileten Mosso, "Gayet iyiyim, canım sıkıdır, hemen ah vah etmem. Aman dikkat edin, görünmez kazalar var. Eğer düşerken 3 santim aşağı gelseydi, belki bugün burada olmazdım. Kendinize çok iyi bakın, hem kötü gözlerden hem de hasetten korunmayı ihmal etmeyin. Mesaj atan herkese tekrar çok teşekkür ederim, çok incesiniz" paylaşımında bulundu.