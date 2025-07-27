Hande Erçel ve Hakan Sabancı’dan Aşk Dolu Paylaşım! Romantik Pozlar Olay Oldu

Hem tarzı hem güzelliğiyle magazin gündeminden düşmeyen ünlü oyuncu Hande Erçel, bu kez de İtalya tatilindeki pozlarıyla sosyal medyaya damga vurdu. Erçel’in fotoğraflarına beğeni yağdı.

Esma Karayel Esma Karayel
Son Güncelleme:
Hande Erçel ve Hakan Sabancı’dan Aşk Dolu Paylaşım! Romantik Pozlar Olay Oldu
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Ünlü oyuncu Hande Erçel, yakın zamanda sevgilisi Hakan Sabancı ile birlikte katıldığı Lübnan’daki düğünde zarafetiyle adeta göz kamaştırmıştı.

TARZINA ÖVGÜ YAĞMIŞTI

Stilinden saç ve makyajına kadar her detayıyla övgü toplayan Erçel’in düğünden paylaştığı kareler, sosyal medyada büyük ilgi görmüştü.

SOSYAL MEDYAYA DAMGA VURDU

Hande Erçel'in son Instagram paylaşımı yine hayranlarından yoğun ilgi gördü. Sevgilisi ile İtalya’da aşk tazeleyen ünlü oyuncunun fotoğrafları sosyal medyaya damga vurdu.

Hande Erçel ve Hakan Sabancı’dan Aşk Dolu Paylaşım! Romantik Pozlar Olay Oldu - Resim : 1

ROMANTİK POZLAR

Aşkları uzun süredir gündemden düşmeyen çift, geçtiğimiz günlerde de İtalya seyahatlerinden romantik pozlarını paylaşarak hayranlarını mest etmişti. Sosyal medyada sık sık ayrıldıkları yönünde iddialarla karşı karşıya kalan ikili, bu söylentilere her fırsatta verdikleri görüntülerle yanıt vermeye devam ediyor.

Hande Erçel ve Hakan Sabancı’dan Aşk Dolu Paylaşım! Romantik Pozlar Olay Oldu - Resim : 2

Geçtiğimiz haftalarda Paris dönüşünde havalimanında görüntülenen Hande Erçel, Sabancı’nın yanında olmamasıyla ilgili, "Paris’e iş için gittim. Bu tür gezilere genelde yalnız katılıyorum. Ama tatil olduğunda birlikte vakit geçiriyoruz" açıklamasını yaparak ayrılık söylentilerine açıklık getirmişti.

Etiketler
Hande Erçel Hakan Sabancı
Son Güncelleme:
İbrahim Tatlıses’in Paylaşımı Sosyal Medyayı Karıştırdı! Dikkat Çeken Torun Mesajı İmparator'un Paylaşımı Sosyal Medyayı Karıştırdı
Milyonların Sofrasındaki Tehlike: Bu Çorba 'En Zararlılar' Listesinde Milyonların Sofrasındaki Tehlike: Bu Çorba 'En Zararlılar' Listesinde
Bir Kaşığı Anında Kana Karışıyor! Hem Demiri Fırlatıyor Hem Tansiyonu Dengeliyor Bir Kaşığı Anında Kana Karışıyor! Hem Demiri Fırlatıyor Hem Tansiyonu Dengeliyor
Aydilge'den Lvbel C5'e 'Araba' Yanıtı: 'Anlamanı Beklemek Saçma' Aydilge'den Lvbel C5'e Sert Yanıt
ÇOK OKUNANLAR
Bursa Dünden Beri Alev Alev! Köyler Peş Peşe Tahliye Ediliyor Bursa Dünden Beri Alev Alev!
Sektörde Büyük Kriz: Konkordatolar Patladı, Kartlar Yeniden Dağıtılıyor Sektörde Büyük Kriz, Konkordatolar Patladı!
Avcılar'da 5 Katlı Binada Korku Dolu Anlar! Yangından Kaçmak İçin Camdan Atladılar Avcılar'da 5 Katlı Binada Korku Dolu Anlar
Bursa'da Kabus Gibi Gece! Alevler Şehri Sardı: Tahliyeler Başladı Bursa'da Kabus Gibi Gece! Alevler Şehri Sardı: Tahliyeler Başladı
Meteoroloji ve AKOM Peş Peşe Uyardı: İstanbullular Dikkat! Asıl Sıcak Şimdi Geliyor İstanbullular Dikkat! Asıl Sıcak Şimdi Geliyor