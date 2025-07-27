Hande Erçel ve Hakan Sabancı’dan Aşk Dolu Paylaşım! Romantik Pozlar Olay Oldu

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Ünlü oyuncu Hande Erçel, yakın zamanda sevgilisi Hakan Sabancı ile birlikte katıldığı Lübnan’daki düğünde zarafetiyle adeta göz kamaştırmıştı.

TARZINA ÖVGÜ YAĞMIŞTI

Stilinden saç ve makyajına kadar her detayıyla övgü toplayan Erçel’in düğünden paylaştığı kareler, sosyal medyada büyük ilgi görmüştü.

SOSYAL MEDYAYA DAMGA VURDU

Hande Erçel'in son Instagram paylaşımı yine hayranlarından yoğun ilgi gördü. Sevgilisi ile İtalya’da aşk tazeleyen ünlü oyuncunun fotoğrafları sosyal medyaya damga vurdu.

ROMANTİK POZLAR

Aşkları uzun süredir gündemden düşmeyen çift, geçtiğimiz günlerde de İtalya seyahatlerinden romantik pozlarını paylaşarak hayranlarını mest etmişti. Sosyal medyada sık sık ayrıldıkları yönünde iddialarla karşı karşıya kalan ikili, bu söylentilere her fırsatta verdikleri görüntülerle yanıt vermeye devam ediyor.

Geçtiğimiz haftalarda Paris dönüşünde havalimanında görüntülenen Hande Erçel, Sabancı’nın yanında olmamasıyla ilgili, "Paris’e iş için gittim. Bu tür gezilere genelde yalnız katılıyorum. Ama tatil olduğunda birlikte vakit geçiriyoruz" açıklamasını yaparak ayrılık söylentilerine açıklık getirmişti.