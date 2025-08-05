Efsane Yönetmenden Korkutan Haber

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Efsane Godfather üçlemesinin yönetmeni Francis Ford Coppola’nın İtalya’da hastaneye kaldırıldığı bildirildi.

İtalyan basınında yer alan habere göre, 86 yaşındaki ünlü yönetmen Coppola, temmuzdan bu yana son filmini ‘Megalopolis’i tanıtmak için bulunduğu İtalya’da rahatsızlandı.

Coppola’nın hastaneye kaldırıldığı bildirildi.

Kaynak: Haber Merkezi