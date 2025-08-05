İddialar Gündeme Bomba Gibi Düşmüştü: Bakan Tunç 'Sahte Diploma' Soruşturmasının Ayrıntılarını Paylaştı

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Sahte diploma iddiaları Türkiye’nin gündemine bomba gibi düşerken, Adalet Bakanı Yılmaz TUnç, soruşturmaya ilişkin son gelişmeleri paylaştı.

Tunç, açıklamasında, 220 kişi hakkında adli işlem yapıldığını, bunlardan 199’u hakkında kamu davası açıldığını kaydetti. Tunç, Soruşturma kapsamında 37 kişi tutuklanırken 150 kişinin de adli kontrolle serbest bırakıldığını belirtti.

Paylaşımında soruşturmanın detaylarına ilişkin bilgiler veren Tunç, " Suç ihbarının ardından ivedilikle başlatılan adli soruşturma, yaklaşık 1 yıldır tüm yönleriyle ve büyük bir titizlikle sürdürülmüş; şüphelilerin tespitine yönelik olarak elektronik materyal inceleme raporları, HTS kayıtları, baz sinyal verileri, LOG kayıtlarına ilişkin teknik analizler, IP ve port bilgileri, kolluk araştırma tutanakları ve diğer deliller detaylı biçimde değerlendirilmiştir.

Bu kapsamda; bazı kamu görevlilerine ait elektronik imzaların sahte olarak üretildiği ve bunlarla kamu sistemlerine yetkisiz erişim sağlanarak sahte kayıtların oluşturulduğuna yönelik usulsüz işlemler ortaya çıkarılmıştır. Bu süreçte suç işlenmesinin önlenmesi ve olası zararların önüne geçilmesi amacıyla ilgili kamu kurumlarıyla etkin bir bilgi paylaşımı gerçekleştirilmiştir" ifadelerini kullandı.

Tunç açıklamasının son bölümünde ise, "Bu süreçte devam eden soruşturma ve kovuşturmalara ilişkin kamuoyunu yanıltmaya yönelik dezenformasyon amaçlı açıklamalara itibar edilmemelidir" dedi.

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Kaynak: Haber Merkezi