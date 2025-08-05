ÖSYM Sınav Puanları Değiştirildi mi? Vahim İddia İçin Açıklama Geldi

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Sahte diploma ve sahte e-imza soruşturması Türkiye’nin gündemine otururken, söz konusu soruşturmada tutuklu bulunan bir çete üyesinin “ÖSYM sistemine girerek puanları değiştirdik” ifadeleri iddianameye yansıdı.

Şüpheli ifadesinde, “Ben ÖSYM’nin sistemlerinde puan yükseltmesi yaptıklarını biliyorum. Yine bu işlemleri çete lideri Ziya Kadiroğlu ve bilişim sorumlusu Gökay Celal gülen isimli şahılar yapmaktadır” demişti.

Gazeteci Murat Ağırel’in paylaştığı ifadeler için Dezenformasyonla Mücadele Merkezi’nden (DMM) açıklama geldi. DMM’den yapılan açıklamada, iddialar yalanlanırken, ÖSYM’nin sistemine dışarıdan müdahale edilmesinin teknik olarak mümkün olmadığı kaydedildi.

Açıklamada, ÖSYM sisteminde yapılan her değişikliğin kayıt altında olduğu ve sürekli kontrol edildiğini kaydedilirken, “Kurum tarafından düzenli aralıklarla yürütülen teknik denetim ve güvenlik kontrollerinde de dijital altyapıda herhangi bir veri sızıntısı ya da dış müdahale bulgusuna rastlanmamıştır” denildi.

Kaynak: Haber Merkezi