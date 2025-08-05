7 Yıllık Sırra Kadem Basmıştı! Kan Donduran İpucu Parkelerin Altından Çıktı… Emine Özkaya'ya Ne Oldu?

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23 yaşındaki Emine Özkaya, 2018 yılında Irak uyruklu fizyoterapist sevgilisi Amjed Mohsin Mohammed’in aldığı biletle Polonya’dan Türkiye’ye geldi. Genç daha sonra sırra kadem bastı.

5 BELİRSİZ KAN İZİ

TV100 uzman polis muhabiri Devrim Tosunoğlu, sır olaya ilişkin yeni detayları canlı yayında anlattı. İstanbul Asayiş Şube Kayıplar Bürosu, baş şüpheli olan Amjet Mohsin’in 7 yıl önce yaşadığı evi buldu. Polis tam 5 belirsiz kan örneğine rastladı.

2 FARKLI KADINA AİT

2018’de Eskişehir’de yaşadığı eve giden ekipler evdeki parkelerin renklerinin farklı olduğunu anladı. Ekipler o evde luminol incelemede bulundu. İncelemenin sonunda parkelerin altında kan izine rastlandı. Kan örneklerinden biri şüpheliye diğerleri ise 2 farklı kadına ait çıktı.

ŞÜPHE UYANDIRAN İPUCU

Devrim Tosunoğlu Amjed'in evinden çıkan kan örneklerine ulaşıldığını, DNA çalışmasının da yürütüldüğünü ifade etti. Tosunoğlu “Bir kadın kan örneği tespit edildi, onun da Özkaya'ya ait olduğunu düşünülüyor” dedi.

Baş şüpheli Amjed Mohsin Mohammed’in 2021 yılında başka bir kadını da öldürdüğü şüphesiyle tutuklandığı ortaya çıktı.

CİNAYETTEN MÜEBBET ALMIŞ

Mohammed’e Iraklı Saddam Hüseyin’in eski subaylarından Al-Abbood’un 20 yaşındaki kızı Sally Ali Challab Al-Abbood’ı "kasten öldürme" suçundan müebbet hapis cezası verildiği, mahkeme gerekçeli kararında, Amjed’in fizyoterapist olduğu için vücut yapısına hakim olduğunu, cesedi parçalayıp yok etmeye çalıştığını belirtildi.

ÖLDÜRÜLDÜ MÜ?

7 yıldır izine rastlanamayan Emine Özkaya’nın soruşturması sürerken, genç kızın sevgilisi tarafından öldürüldüğü şüphesi üzerinde duruluyor.

Kaynak: TV100