Yangından Sağ Kurtulan Kaplumbağa Travmayla Savaşıyor! Kabusun Sessiz Tanığı Kabuğuna Çekildi

Bursa'nın Kestel-Gürsu ile Orhaneli-Harmancık ilçelerinde çıkan orman yangınlarında yalnızca ağaçlar değil, birçok hayvan da zarar gördü. Yangının 5. gününde kontrol altına alınan Harmancık bölgesinde arama yapan HAYTAP ve HEPAD gönüllüleri, ağır yanıklar içinde bir kaplumbağa buldu. Geniş yanık izleri tespit edilen kaplumbağa tedavi için veteriner kliniğine götürüldü ancak yaşadığı travma nedeniyle kafasını hâlâ kabuğundan çıkarmıyor.

Son Güncelleme:
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Bursa’nın Orhaneli ilçesinden Harmancık yönüne giden Meyran mevkisinde 26 Temmuz günü saat 16.00 sularında, orman yangını çıktı. Şiddetli rüzgarın etkisiyle kısa sürede büyüyen alevler, geniş bir ormanlık alanı etkisi altına aldı. Aynı gün saat 17.30 civarında ise bu kez Kestel ilçesinin Ağlaşan Mahallesi yakınlarında başka bir orman yangını başladı ve yangın hızla Gürsu ilçesi sınırlarına kadar yayıldı.

5 GÜN SONRA KONTROL ALTINA ALINDI

Yangınlara müdahale için 35 hava aracı, 1.136 kara aracı ve yaklaşık 2.600 personel seferber edildi. Ekipler, alevleri hem havadan hem de karadan söndürmek için yoğun bir çaba sarf etti.

Yangının etkilediği Gürsu, Kestel, Harmancık, Orhaneli, Büyükorhan ve Osmangazi ilçelerine bağlı 12 mahallede, toplam 1.315 hane boşaltıldı. Tahliye edilen kişi sayısı ise 3.763 olarak açıklandı. Kestel ve Gürsu’daki yangınlar 4 gün, Orhaneli ile Harmancık’taki yangınlar ise ancak 5 gün sonra kontrol altına alınabildi.

GÖNÜLLÜ EKİPLERDEN MİNİK DOSTLAR İÇİN MÜCADELE

Sadece ormanlık alanlar değil, doğada yaşayan canlılar da yangınlardan büyük zarar gördü. Müdahale ekiplerinin yanı sıra gönüllüler de bölgedeki hayvanların kurtarılması için büyük mücadele verdi.

Yangının başlamasından hemen sonra sahaya inen HAYTAP)ve Her Eve Bir Pati Derneği (HEPAD) üyeleri, yanan bölgelerde mahsur kalan yaban hayvanlarını kurtarmak için çalışmalar yürüttü.

Yangından Sağ Kurtulan Kaplumbağa Travmayla Savaşıyor! Kabusun Sessiz Tanığı Kabuğuna Çekildi - Resim : 1

VÜCUDUNUN BÜYÜK KISMINDA YANIK VAR

Yangının ardından Harmancık’ta ormanın derinliklerinde arama yapan gönüllüler, ağır yanıklar içinde bir kaplumbağa buldu. Vücudunun büyük kısmında yanıklar olduğu tespit edilen hayvan, acilen veteriner kliniğine götürülerek tedavi altına alındı.

Yangından Sağ Kurtulan Kaplumbağa Travmayla Savaşıyor! Kabusun Sessiz Tanığı Kabuğuna Çekildi - Resim : 2

'ÇOK KÖTÜ DURUMDAYDI'

Kaplumbağanın kliniğe getirildiğinde çok kötü durumda olduğunu belirten Veteriner Hekim Emel Bacaksız Ölmeztürk, “Bu kaplumbağamız Harmancık yangınından, HEPAD ve HAYTAP ekiplerinin çalışmasıyla kurtarıldı. Kliniğimize ulaştırıldığında çok kötü durumdaydı. Özellikle ön kolları ve arka bacaklarının üst kabuk kısmında, derin yanık izleri vardı. Ön ayaklardaki deriler tamamen yanmıştı. Günlük pansumanlarını yapıyor, ilaç tedavisi uyguluyoruz” dedi.

'GELDİĞİ GÜNDEN BERİ ÇOK TEDİRGİN'

Kaplumbağanı sadece fiziksel değil, yaşadığı travma nedeniyle psikolojik olarak da kötü durumda olduğunu belirten Ölmeztürk, “Kaplumbağanın üst kabuğunda da ciddi yanık izleri var. Geldiği günden beri çok tedirgin. Biz yanındayken başını kabuğundan hiç çıkarmıyor. Bu durum, yaşadığı travmanın ne kadar büyük olduğunu gösteriyor” diye konuştu.

Tedaviye olumlu yanıt veren kaplumbağanın, 10-15 günlük bakım sürecinin ardından doğal yaşamına geri döndürülmesi planlanırken, yangın bölgesinde zarar gören diğer hayvanlar için arama-kurtarma çalışmaları sürüyor. Yangından etkilenen hayvanların izini süren HEPAD ve HAYTAP ekipleri, her iki bölgedeki hayvanlar için rehabilitasyon çalışması da planlıyor.

Kaynak: DHA

Etiketler
Bursa Orman yangınları
Son Güncelleme:
Arkadaşının Israrıyla Dikmişti: Şimdilerde Paraya Para Demiyor Bir Dikti Şimdilerde Paraya Para Demiyor
Galatasaray’dan Osimhen Transferi Sonrası Bir Bomba Daha! 32 Milyon Euroluk Sağ Bek İmzayı Atıyor 32 Milyon Euroluk Sağ Bek İmzayı Atıyor
Karabük'te Orman Yangını! Kara Yolu Tehdit Altında Karabük'te Orman Yangını! Kara Yolu Tehdit Altında
Meteoroloji Uzmanı Tarih Verdi! İstanbul’a Ağustos Sürprizi… Sıcağa Mola, Yağmura 'Merhaba' Meteoroloji Uzmanı Tarih Verdi! İstanbul’a Ağustos Sürprizi… Sıcağa Mola, Yağmura 'Merhaba'
ÇOK OKUNANLAR
2000-2008 Arası Sigorta Girişi Olanlar Dikkat! Kademeli Emeklilik Müjdesi Yolda: Gözler Meclis’te, İşte Detaylar… 2000-2008 Arası Sigorta Girişi Olanlar Dikkat!
Xabi Alonso Emri Verdi, Real Madrid Yönetimi Direkt Uyguladı: Arda Güler’e Ağza Alınmayacak Sözler! Arda Güler’e Ağza Alınmayacak Sözler!
Miras Paylaşımında Kritik Karar! Bu Detayı Bilmeyen Maaş Hakkını Kaybediyor Miras Paylaşımında Kritik Karar! Bu Detayı Bilmeyen Maaş Hakkını Kaybediyor
2025 Erken Emeklilik Rotası Oluşturuldu! Bağ-Kurluya Erken Emeklilik, 3600 Ek Gösterge, 100 Bin Taşerona Kadro… 2025 Erken Emeklilik Rotası Oluşturuldu!
Fenerbahçe'de Cengiz Ünder Krizi! Aldığı Haberle Dünyası Başına Yıkıldı Fenerbahçe'de Cengiz Ünder Krizi!