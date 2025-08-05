Yangından Sağ Kurtulan Kaplumbağa Travmayla Savaşıyor! Kabusun Sessiz Tanığı Kabuğuna Çekildi

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Bursa’nın Orhaneli ilçesinden Harmancık yönüne giden Meyran mevkisinde 26 Temmuz günü saat 16.00 sularında, orman yangını çıktı. Şiddetli rüzgarın etkisiyle kısa sürede büyüyen alevler, geniş bir ormanlık alanı etkisi altına aldı. Aynı gün saat 17.30 civarında ise bu kez Kestel ilçesinin Ağlaşan Mahallesi yakınlarında başka bir orman yangını başladı ve yangın hızla Gürsu ilçesi sınırlarına kadar yayıldı.

5 GÜN SONRA KONTROL ALTINA ALINDI

Yangınlara müdahale için 35 hava aracı, 1.136 kara aracı ve yaklaşık 2.600 personel seferber edildi. Ekipler, alevleri hem havadan hem de karadan söndürmek için yoğun bir çaba sarf etti.

Yangının etkilediği Gürsu, Kestel, Harmancık, Orhaneli, Büyükorhan ve Osmangazi ilçelerine bağlı 12 mahallede, toplam 1.315 hane boşaltıldı. Tahliye edilen kişi sayısı ise 3.763 olarak açıklandı. Kestel ve Gürsu’daki yangınlar 4 gün, Orhaneli ile Harmancık’taki yangınlar ise ancak 5 gün sonra kontrol altına alınabildi.

GÖNÜLLÜ EKİPLERDEN MİNİK DOSTLAR İÇİN MÜCADELE

Sadece ormanlık alanlar değil, doğada yaşayan canlılar da yangınlardan büyük zarar gördü. Müdahale ekiplerinin yanı sıra gönüllüler de bölgedeki hayvanların kurtarılması için büyük mücadele verdi.

Yangının başlamasından hemen sonra sahaya inen HAYTAP)ve Her Eve Bir Pati Derneği (HEPAD) üyeleri, yanan bölgelerde mahsur kalan yaban hayvanlarını kurtarmak için çalışmalar yürüttü.

VÜCUDUNUN BÜYÜK KISMINDA YANIK VAR

Yangının ardından Harmancık’ta ormanın derinliklerinde arama yapan gönüllüler, ağır yanıklar içinde bir kaplumbağa buldu. Vücudunun büyük kısmında yanıklar olduğu tespit edilen hayvan, acilen veteriner kliniğine götürülerek tedavi altına alındı.

'ÇOK KÖTÜ DURUMDAYDI'

Kaplumbağanın kliniğe getirildiğinde çok kötü durumda olduğunu belirten Veteriner Hekim Emel Bacaksız Ölmeztürk, “Bu kaplumbağamız Harmancık yangınından, HEPAD ve HAYTAP ekiplerinin çalışmasıyla kurtarıldı. Kliniğimize ulaştırıldığında çok kötü durumdaydı. Özellikle ön kolları ve arka bacaklarının üst kabuk kısmında, derin yanık izleri vardı. Ön ayaklardaki deriler tamamen yanmıştı. Günlük pansumanlarını yapıyor, ilaç tedavisi uyguluyoruz” dedi.

'GELDİĞİ GÜNDEN BERİ ÇOK TEDİRGİN'

Kaplumbağanı sadece fiziksel değil, yaşadığı travma nedeniyle psikolojik olarak da kötü durumda olduğunu belirten Ölmeztürk, “Kaplumbağanın üst kabuğunda da ciddi yanık izleri var. Geldiği günden beri çok tedirgin. Biz yanındayken başını kabuğundan hiç çıkarmıyor. Bu durum, yaşadığı travmanın ne kadar büyük olduğunu gösteriyor” diye konuştu.

Tedaviye olumlu yanıt veren kaplumbağanın, 10-15 günlük bakım sürecinin ardından doğal yaşamına geri döndürülmesi planlanırken, yangın bölgesinde zarar gören diğer hayvanlar için arama-kurtarma çalışmaları sürüyor. Yangından etkilenen hayvanların izini süren HEPAD ve HAYTAP ekipleri, her iki bölgedeki hayvanlar için rehabilitasyon çalışması da planlıyor.

Kaynak: DHA