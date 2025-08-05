Meteoroloji Uzmanı Tarih Verdi! İstanbul’a Ağustos Sürprizi… Sıcağa Mola, Yağmura 'Merhaba'

Sıcak hava dalgasının yeniden etkisini gösterdiği İstanbul için yeniden ‘sağanak yağış’ uyarısı geldi. Hava Tahmin Uzmanı Fevzi Burak Tekin, Salı akşamından itibaren Avrupa Yakası’nda kısa süreli yağışların görüleceğine dikkat çekerek, Perşembe günü İstanbul ve Marmara'nın doğusunda sağanak yağışın etkili olacağını söyledi. Tekin, sıcaklığın ise 30 derece olacağını belirtti.

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Meteoroloji Uzmanı Tarih Verdi! İstanbul’a Ağustos Sürprizi… Sıcağa Mola, Yağmura 'Merhaba'
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Türkiye genelinde sıcaklıklar artış göstermeye devam ederken, Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yeni bir açıklama geldi.

Meteoroloji Uzmanı Tarih Verdi! İstanbul’a Ağustos Sürprizi… Sıcağa Mola, Yağmura 'Merhaba' - Resim : 1

SALI, PERŞEMBE SAĞANAK ALARMI

Hava Tahmin Uzmanı Fevzi Burak Tekin, Temmuz ayında birçok bölgede sıcaklık rekorlarının kırıldığını hatırlatarak, sıcak hava dalgasının etkisinin sürmesini beklediklerini ifade etti. Tekin, Perşembe günü İstanbul ve Marmara'nın doğusunda sağanak yağışın etkili olacağını söyledi.

NERELERDE YAĞIŞ VAR?

Hafta boyunca sınırlı bölgelerde yağış beklendiğini belirten Tekin, "Salı akşamından itibaren Trakya, Balıkesir, Çanakkale, Kütahya, Trabzon, Rize, Artvin, Ardahan çevreleri ile İskenderun Körfezi'nde yerel yağışlar görülebilir" dedi.

Meteoroloji Uzmanı Tarih Verdi! İstanbul’a Ağustos Sürprizi… Sıcağa Mola, Yağmura 'Merhaba' - Resim : 2

Perşembe günü İstanbul ve Marmara'nın doğusu başta olmak üzere Doğu Karadeniz kıyıları ile Ardahan, Kars, Hatay, Adana ve Osmaniye çevrelerinde sağanak geçişleri bekleniyor. Cuma ve cumartesi günleri de ülkenin kuzey kesimlerinde gök gürültülü sağanakların etkili olabileceği bildirildi.

Meteoroloji Uzmanı Tarih Verdi! İstanbul’a Ağustos Sürprizi… Sıcağa Mola, Yağmura 'Merhaba' - Resim : 3

İSTANBUL’DA HAVA NASIL OLACAK?

İstanbul’da Salı akşamından itibaren Avrupa Yakası’nda kısa süreli yağışlar görülecek. Perşembe ve cuma günleri ise yerel sağanak ve gök gürültülü sağanaklar etkili olacak. Hava sıcaklıkları 30 ila 31 derece arasında değişecek.

Kaynak: AA

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