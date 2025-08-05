Malatya’da İnşaat Kazası: İşçi Yüksekten Düşerek Yaralandı

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Malatya’nın Battalgazi ilçesine bağlı Uçbağlar Mahallesi’nde, bir inşaat şantiyesinde bugün saat 11.30 civarında talihsiz bir kaza meydana geldi. Şantiyede demir bağlama çalışması yapan H.O. adlı işçi, çalıştığı sırada dengesini kaybederek yüksekten düştü. Kazada yaralanan işçinin sağlık durumunun iyi olduğu ve hayati tehlikesinin bulunmadığı belirtildi.

Olay yerine hızla sağlık ekipleri sevk edilirken, yaralı işçi hastaneye kaldırıldı. Polis ekipleri, kazanın nedenini belirlemek için şantiyede inceleme başlattı ve soruşturma sürüyor.

Kaynak: İHA