Tarihin En Ölümcül Virüsü Laboratuvarda Yeniden Canlandırıldı: 100 Milyondan Fazla Can Almıştı

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Basel Üniversitesi'nin başını çektiği uluslararası araştırma ekibi, I. Dünya Savaşı döneminde İsviçre’de yaşamını yitiren 18 yaşındaki bir gencin formalinle korunmuş akciğer dokusunu inceleyerek, İspanyol gribi virüsünün tam genomunu çıkarmayı başardı. Bu örnek, Avrupa kökenli influenza A virüsünün şimdiye dek elde edilmiş ilk tam genetik dizilimi olma özelliğini taşıyor.

Bilim insanları, kimyasal olarak sabitlenmiş dokulardan genetik veri elde etmeye olanak tanıyan gelişmiş RNA dizileme teknolojisini kullanarak, virüsün evrimsel geçmişine dair önemli bulgulara ulaştı. Söz konusu örnek, Temmuz 1918’de pandeminin ilk dalgası sırasında Zürih’te zatürre nedeniyle hayatını kaybeden bir hastadan alınmış ve o tarihten bu yana üniversitenin medikal koleksiyonunda muhafaza edilmişti.

SALGININ İLK AYLARINDA EVRİM GEÇİRMİŞ

Basel Üniversitesi'nde paleogenetik uzmanı olan Prof. Dr. Verena Schünemann, “1918-1920 yılları arasındaki İspanyol gribine ait genetik materyale İsviçre’den ilk kez ulaşıyoruz. Bu, virüsün Avrupa’da nasıl değişim geçirdiğini anlamamız için kritik bir gelişme” açıklamasında bulundu.

Ekip, elde edilen genomu Almanya ve Kuzey Amerika’dan daha önce incelenmiş örneklerle karşılaştırdı. Araştırmada virüsün, pandeminin ilerleyen evrelerinde insanlara daha kolay bulaşmasını sağlayan üç temel mutasyon taşıdığı ortaya çıktı. Bunlardan ikisi, virüsün bağışıklık sistemi savunmalarından kaçmasına; özellikle de MxA adlı antiviral proteini etkisiz hale getirmesine olanak tanıyor. Bu durum, kuşlardan insanlara geçişte önemli bir eşiğin aşıldığını gösteriyor.

Üçüncü mutasyon ise virüsün hücrelere girişinde görev alan hemaglütinin adlı yüzey proteininde yapısal değişiklik yaratarak bulaşıcılığı artırmış.

BİLİNENDEN DAHA ERKEN EVRİMLEŞMİŞ OLABİLİR

Araştırmacılar, bu mutasyonların pandeminin en ölümcül evresi olan sonbahar dalgasından çok daha önce, ilkbaharda zaten virüs genomunda bulunduğunu keşfetti. Bu da İspanyol gribi virüsünün beklenenden daha hızlı evrimleştiği anlamına geliyor.

İlginç bir diğer bulgu ise Zürih örneğinde görülen genetik çeşitliliğin yüksekliği. Virüsün PB2 polimeraz segmentindeki bu çeşitlilik, güçlü bir doğal seçilim baskısının veya farklı virüs türlerinin karışımının yaşandığını düşündürüyor.

GELECEKTEKİ SALGINLAR İÇİN KRİTİK BİLGİLER

1918 virüsünün hızlı mutasyon kabiliyeti, 2009’daki H1N1 gribi ve COVID-19 pandemisinde görülen benzer adaptasyonları hatırlatıyor. Araştırmacılar, formalinle sabitlenmiş dokudan tam genom çıkarılmasının da önemli bir bilimsel başarı olduğunu vurguluyor. Normal şartlarda bu tür örnekler RNA analizi için uygun kabul edilmiyordu.

Geliştirilen yeni teknik sayesinde, genetik materyalin yönü korunarak oldukça kısa RNA parçaları bile izole edilebildi. Bu da geçmişte “analiz edilemez” kabul edilen tıbbi örneklerin bile değerli birer bilgi kaynağına dönüşmesini sağlıyor.

'DAHA HAZIRLIKLI OLABİLİRİZ'

Prof. Schünemann, araştırmanın önemini şu sözlerle özetledi: “Bir virüsün salgın süresince nasıl adapte olduğunu anlamak, gelecekteki pandemilere karşı daha güçlü modeller geliştirmemizi sağlar. Bu çalışma, hem bilimsel hem de halk sağlığı açısından kritik bir adım.”