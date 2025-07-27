Malatya'da İş Kazası: Çalıştığı İnşaattan Düştü

Malatya'da çalıştığı inşaattan düşen işçi tedavi altına alındı.

Malatya'da İş Kazası: Çalıştığı İnşaattan Düştü
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Malatya'nın Battalgazi ilçesinde çalıştığı inşaattan düşerek yaralanan işçi tedavi altına alındı.

Olay, saat 14.30 sıralarında Battalgazi ilçesi Akpınar Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Bakırcılar Çarşısı şantiye alalında çalışan kalıp ustası İ.H.I. merdivenden düştü. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı işçi Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.

Hastanede tedavi altına alınan İ.H.I.'nın sağlık durumunun ciddiyetini koruğu öğrenildi.
Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İHA

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