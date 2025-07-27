Gündüz Ayrı Akşam Ayrı Yakacak! Tropikal Gece Başlıyor

Türkiye'de yurt genelinde sıcaklıklar vatandaşları canından bezdirirken, bu hafta 'tropikal gece' yaşanacağı belirtildi.

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Gündüz Ayrı Akşam Ayrı Yakacak! Tropikal Gece Başlıyor
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Geçen hafta hava sıcaklıkları mevsim normallerinin üzerinde seyrederken yurdun büyük bir bölümü adeta kavruldu. Vatandaşlar kendilerini serinletecek bir haber beklerken, şimdi de Türkiye’nin ‘tropikal gece’nin etkisine gireceği belirtildi.

Hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin 6 ila 12 derece üzerinde seyretmesi nedeniyle yurt genelinde bu hafta "tropikal gece" yaşanacak.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Meteoroloji Genel Müdürlüğü Hava Tahmin Uzmanı Fevzi Burak Tekin, yurt genelinde beklenen hava durumuna ilişkin değerlendirmede bulundu.

Hava sıcaklıklarının artmaya devam edeceğini kaydeden Tekin, Sıcaklıkların sahil kesimlerinde mevsim normallerinin 3 ila 6, Doğu Anadolu ve Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde 4 ila 8, yurdun diğer kesimlerinde 6 ila 12 derece üzerinde seyredeceğini anlatan Tekin, sıcak hava dalgasının yaşanacağını belirtti.

Bu hafta yurdun büyük bölümünde yağış beklenmediğini bildiren Tekin, "Yarın Doğu Akdeniz'in iç kesimlerinde dar alanda yağış görülecek. Salı günü Adana çevreleri ile Hatay'ın kıyı kesimlerinde sağanak geçişleri olacak. Çarşamba günü Doğu Akdeniz, Kırklareli, İstanbul, Tekirdağ çevreleriyle Doğu Karadeniz iç kesimlerinde yağışlar görülecek” ifadelerini kullandı.

Gelecek 3 gün boyunca Ankara ve İzmir'de yağış beklentisinin söz konusu olmadığını, az bulutlu bir havanın hakim olacağını dile getiren Tekin, şunları kaydetti:

"Sıcaklıklar iki şehirde yer yer 40 dereceyi aşacak. İstanbul'da yarın ve salı günü yağış beklemiyoruz. İstanbul'da çarşamba günü öğle saatlerinden sonra sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak görülecek. Hava sıcaklığı İstanbul'da 34 ila 35 derecelerde seyredecek."

SICAKLIK REKORUNA HAZIRLIKLI OLUN

Tekin, 25 Temmuz'da Şırnak Silopi'de 50,5 derece sıcaklıkla tüm zamanların Türkiye sıcaklık rekorunun kırıldığını anımsatarak, yüksek sıcaklıklar nedeniyle bu hafta da rekor kırılabileceği konusunda uyardı.

Gece sıcaklıklarının 20 derece ve üzerinde seyrettiği zamanlarda ‘tropikal gece’ yaşandığını aktaran Tekin, "Ülkemizin iç, güney ve batı kesimlerinde gece sıcaklıkları oldukça yüksek, yer yer 30 dereceye yaklaşmış durumda. Yurt genelinde bugünlerde tropikal gece yaşıyoruz." ifadesini kullandı.

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Kaynak: AA

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