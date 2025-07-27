Para Sayma Görüntüleri Ortalığı Karıştırmıştı: Diyanet 'Rüşvet' İddiası İçin Harekete Geçti

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Diyanet İşleri BaşkanlığI’nın Mekke sorumlusu Ahmet Daştanbek’e ait olduğu iddia edilen rüşvet görüntüleri Türkiye’nin gündemine oturdu. Diyanet konuya ilişkin harekete geçti. 270 bin dolarlık rüşvet iddiasına konu olan görüntülerde Daştanbek’in, dolarları sayarken “Kayıt mı ediyorsun?” dediği duyuluyordu.

Söz konusu rüşvet görüntüleri sosyal medyada hızla yayılırken, Daştanbek’in para sayma görüntülerini içeren videonun, “Rüşvetin belgesi” olduğu iddia edildi.

Diyanet, konunun gündeme gelmesinin ardından bir açıklama yayımlayarak, meselenin görevlendirilen bir müfettiş tarafından incelendiğini açıkladı.

Diyanet’in açıklamasında, "Bazı Sosyal medya platformlarında bir görevlimize ait olduğu iddia edilen video görüntüsü ile ilgili olarak Başkanlığımız tarafından derhal soruşturma başlatılmıştır. Görevlendirilen müfettişler tarafından konu titizlikle incelenmektedir” denildi.