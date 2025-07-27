'Yangın Üssü Arazisi Otel Yapımına Açıldı' İddiasına Açıklama

DMM, “Buca Orman Yangın Eğitim Merkezi’nin kapatıldığı” ve “Antalya Belek Orman Yangın Üssü’nün otel yapımına açıldığına” ilişkin haberlerle ilgili açıklama yaptı. Açıklamada iddialar yalanlandı.

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'Yangın Üssü Arazisi Otel Yapımına Açıldı' İddiasına Açıklama
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İletişim Başkanlığı’na bağlı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM) bazı basın yayın organlarında çıkan “Buca Orman Yangın Eğitim Merkezi’nin kapatıldığı” ve “Antalya Belek Orman Yangın Üssü’nün otel yapımına açıldığına” ilişkin haberleri yalanladı.

DMM’den yapılan açıklamada söz konusu haberlerin dezenformasyon kampanyasının bir parçası olduğu savunulurken, “Belek Orman Yangın Üssü olarak bahsedilen alan, Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın imar planlarında korunmuş olup yapılaşmaya veya otel planlamasına konu edilmemiştir. Bu alan, planlarda “yangın üssü” olarak tanımlanmakta ve işlevini korumaktadır. İlgili arazinin tahsis süreci de şeffaftır. 1990 yılında Serik Belediyesi’ne kamping tesisi amacıyla tahsis edilen alanın söz konusu tahsisi, belediye tarafından izinsiz yapılaşma ve üçüncü kişilere kiralama gibi uygulamalar nedeniyle 2013 yılında iptal edilmiştir” denildi.

DMM’den yapılan açıklama şöyle:

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Kaynak: Haber Merkezi

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