Bulgaristan'da Çıkan Orman Yangını da Türkiye'ye Ulaştı!

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Türkiye'nin birçok ilinde orman yangınları sürerken, Bulgaristan'ın Lesova Sınır Kapısı yakınlarında başlayan orman yangını da rüzgarın etkisiyle hızla yayılarak Türkiye sınırına kadar ulaştı.

Yangına Bulgaristan tarafında yoğun müdahale sürerken, alevlerin Türkiye'ye daha fazla sıçramaması için Edirne, Lalapaşa itfaiye ekipleri ile Orman İşletme Müdürlüğü'ne bağlı ekipler alarma geçti.

Özellikle Uzunbayır mevkisi ve sınır hattı boyunca ekiplerin teyakkuz halinde bekletildiği belirtildi.

Kaynak: AA-DHA-İHA