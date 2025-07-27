Bulgaristan'da Çıkan Orman Yangını da Türkiye'ye Ulaştı!

Türkiye-Bulgaristan sınırındaki ormanlık alanda çıkan yangın Edirne'ye kadar ulaştı. Alevlerin Türkiye'ye daha fazla sıçramaması için çalışmalar sürüyor.

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Türkiye'nin birçok ilinde orman yangınları sürerken, Bulgaristan'ın Lesova Sınır Kapısı yakınlarında başlayan orman yangını da rüzgarın etkisiyle hızla yayılarak Türkiye sınırına kadar ulaştı.

Yangına Bulgaristan tarafında yoğun müdahale sürerken, alevlerin Türkiye'ye daha fazla sıçramaması için Edirne, Lalapaşa itfaiye ekipleri ile Orman İşletme Müdürlüğü'ne bağlı ekipler alarma geçti.

Özellikle Uzunbayır mevkisi ve sınır hattı boyunca ekiplerin teyakkuz halinde bekletildiği belirtildi.

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Kaynak: AA-DHA-İHA

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