Bakan Yumaklı'dan Tuhaf Sitem: 'Cebimizde Uçak, Arazöz Yok'

Her yıl olduğu gibi bu yaz da orman yangınlarıyla dört koldan mücadele etmeye çalışan Türkiye'de, devletin alevleri söndürmede yavaş ve yetersiz kalmasına tepkiler gelince Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı'dan da tuhaf bir sitem geldi. Yumaklı, eleştirilere karşı "Cebimizde uçak, arazöz yok, bir yerden bir yere gidene kadar hele bir de rüzgar varsa sizin onu kontrol altına almanız saatler alıyor, hatta günler alıyor, 86 milyon vatandaşımızdan bu hassasiyetle yaklaşmalarını istiyorum" dedi.

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Karabük ve Bursa başta olmak üzere bugün de birçok ilde orman yangınlarıyla mücadele edilirken, Türkiye'de her yaz olağan hale gelen orman yangınları ve alevlere müdahalede devamlı geç kalınması eleştirilere yol açtı. Her yıl büyük ormanlık alanların yok olmasına neden olan ve vatandaşların bizzat söndürmeye çalıştığı bu yangınlar hakkında bugün Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı'dan gelen açıklama ise tepkilerin büyümesini sağladı.

Bakan Yumaklı, yangınlara ilişkin son durumu açıklarken, dört ildeki 5 yangının kontrol altında olduğu ve Bursa'nın daha iyi durumda olduğuna dair olumlu haberler verdi. Dün 84 yangınla mücadele edildiğini ve bunların 36'sının ormanlık alanda olduğunu söyleyen Yumaklı, arkasından söyledikleri ile ise tepki çekti.

'VATANDAŞLAR DA TEYAKKUZDA OLSUN'

Yalnızca devletin değil vatandaşların da teyakkuz halinde olması gerektiğini söyleyen Bakan Yumaklı, "Türkiye'nin hangi noktasında ne olacağını şimdiden bilemeyiz. Cebimizde uçak, arazöz yok, bir yerden bir yere gidene kadar hele bir de rüzgar varsa sizin onu kontrol altına almanız saatler alıyor, hatta günler alıyor, 86 milyon vatandaşımızdan bu hassasiyetle yaklaşmalarını istirham ediyorum" dedi.

Tarım ve Orman Bakanı'nın bu açıklaması sosyal medyada eleştiri topladı. Türkiye gibi orman yangınlarının sık yaşandığı büyük bir ülkede, devletin her anlamda afetle mücadeleye hazır olması gerektiği vurgulandı.

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Kaynak: Haber Merkezi

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