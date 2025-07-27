Muhittin Böcek'in Gelini Zuhal Böcek Gözaltına Alındı

Tutuklu Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek'in gelini Zuhal Böcek, Almanya'dan Türkiye'ye gelmesinin ardından gözaltına alındı.

Son Güncelleme:
Muhittin Böcek'in Gelini Zuhal Böcek Gözaltına Alındı
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Tutuklu Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek’in gelini Zuhal Böcek, suçtan kaynaklanan mal varlığının değerinin aklanması’ iddiasıyla gözaltına alındı.

Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yürüttüğü ‘rüşvet’ soruşturmasında tutuklanan Böcek’in eski gelini Zeynep Kerimoğlu gözaltına alınmış ancak oğlu Mustafa Gökhan Böcek ise yurt dışında olduğu için hakkında işlem yapılamamıştı.

Soruşturma kapsamında Muhittin Böcek tutuklanırken, eski gelini Zeynep Kerimoğlu ise adli kontrolle serbest bırakılmıştı.

Böcek’in şu anki gelini Zuhal Böcek ise Almanya’dan Türkiye’ye gelmesinin ardından gözaltına alındı.

Muhittin Böcek Cezaevinden Paylaştı: Nurlar İçinde Uyu Canım AnnemMuhittin Böcek Cezaevinden Paylaştı: Nurlar İçinde Uyu Canım AnnemGüncel

Kaynak: Haber Merkezi

Etiketler
Muhittin Böcek Antalya
Son Güncelleme:
Yaz Aylarının Doğal Antidepresanı Olarak Biliniyor: Vücudu ve Zihni Baştan Ayağa Yeniliyor! Yaz Aylarının Doğal Antidepresanı Olarak Biliniyor: Vücudu ve Zihni Baştan Ayağa Yeniliyor!
İstanbul’daki Dönerci Dünyayı Trolledi! Şaşırtan Yapay Zeka Hilesi… Gerçek Değil Ama Milyonlar İnandı İstanbul’daki Dönerci Dünyayı Trolledi! Şaşırtan Yapay Zeka Hilesi…
Öfkeyle Baş Etmenin Anahtarı Ortaya Çıktı: Bilim İnsanlarından Çarpıcı Sonuçlar Öfkeyle Baş Etmenin Anahtarı Ortaya Çıktı: Bilim İnsanlarından Çarpıcı Sonuçlar
Bilim Dünyasından Devrim Gibi Gelişme: İdrardan Diş İmplantı Üretildi! Bilim Dünyasından Devrim Gibi Gelişme: İdrardan Diş İmplantı Üretildi!
ÇOK OKUNANLAR
Türkiye'nin Ciğerleri Yanıyor... Bursa'dan Korkutan Haber... 4 Noktada Alevler Şiddetlendi Bursa'dan Korkutan Haber... 4 Noktada Alevler Şiddetlendi
Sektörde Büyük Kriz: Konkordatolar Patladı, Kartlar Yeniden Dağıtılıyor Sektörde Büyük Kriz, Konkordatolar Patladı!
Bursa'da Kabus Gibi Gece! Alevler Şehri Sardı: Tahliyeler Başladı Bursa'da Kabus Gibi Gece! Alevler Şehri Sardı: Tahliyeler Başladı
Meteoroloji ve AKOM Peş Peşe Uyardı: İstanbullular Dikkat! Asıl Sıcak Şimdi Geliyor İstanbullular Dikkat! Asıl Sıcak Şimdi Geliyor
Avcılar'da 5 Katlı Binada Korku Dolu Anlar! Yangından Kaçmak İçin Camdan Atladılar Avcılar'da 5 Katlı Binada Korku Dolu Anlar