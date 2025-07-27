Muhittin Böcek'in Gelini Zuhal Böcek Gözaltına Alındı

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Tutuklu Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek’in gelini Zuhal Böcek, suçtan kaynaklanan mal varlığının değerinin aklanması’ iddiasıyla gözaltına alındı.

Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yürüttüğü ‘rüşvet’ soruşturmasında tutuklanan Böcek’in eski gelini Zeynep Kerimoğlu gözaltına alınmış ancak oğlu Mustafa Gökhan Böcek ise yurt dışında olduğu için hakkında işlem yapılamamıştı.

Soruşturma kapsamında Muhittin Böcek tutuklanırken, eski gelini Zeynep Kerimoğlu ise adli kontrolle serbest bırakılmıştı.

Böcek’in şu anki gelini Zuhal Böcek ise Almanya’dan Türkiye’ye gelmesinin ardından gözaltına alındı.

Kaynak: Haber Merkezi