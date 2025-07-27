Muhittin Böcek Cezaevinden Paylaştı: Nurlar İçinde Uyu Canım Annem

Tutuklu Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, vefatının 19'uncu yılında annesini özlem ve rahmetle andı.

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Muhittin Böcek Cezaevinden Paylaştı: Nurlar İçinde Uyu Canım Annem
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Tutuklu bulunan Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek'in sosyal medya hesabından, annesinin 19'uncu ölüm yılı dolayısıyla paylaşım yapıldı.

Paylaşımda, "Canım Anam, bugün, vefatının 19. yılında seni bir kez daha özlem, saygı ve rahmetle anıyorum. İlk kez mezarının başında dualarımı okuyamamanın burukluğu içindeyim ama kalbim her zaman seninle atıyor. Bana sevgiyi, şefkati ve dimdik durmayı öğreten sen, her zaman yol göstericim oldun. Dört duvar arasında olsam da senin sevgin ve anıların bana güç veriyor. Nurlar içinde uyu canım annem. Mekânın cennet, ruhun şad olsun" ifadelerine yer verildi.

Kaynak: ANKA

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