İstanbul’daki Dönerci Dünyayı Trolledi! Şaşırtan Yapay Zeka Hilesi… Gerçek Değil Ama Milyonlar İnandı

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İstanbul’da bir döner restoranının yapay zeka kullanarak oluşturduğu ünlü fotoğrafları, hem sosyal medyada viral oldu hem de dünya basınının dikkatini çekti. Mark Zuckerberg, Snoop Dogg ve David Beckham gibi dünyaca ünlü isimlerin döner yerken görüldüğü yapay zeka çalışması olan görseller çok konuşuldu.

İNANMAKTA ZORLANDI

Restoranın camlarına yerleştirilen ve gerçekmiş gibi duran bu görseller, yoldan geçen turistlerin de ilgisini çekti. İstanbul’u ailesiyle gezen bir turist, restoran önünden geçerken fotoğrafları gerçek zannederek içeri girmek istedi. Görsellerin altında “Yapay zeka ile oluşturulmuştur” ibaresi bulunsa da, birçok kişi bu fotoğrafların gerçek olduğuna inanmakta zorlandı.

TARTIŞMA YARATTI

Görüntüler kısa sürede sosyal medyada gündem oldu. İstanbul’daki dönerci dünya basınında da yer buldu. Dönercinin bu yaratıcı tanıtım yöntemi, sosyal medya kullanıcılarını ikiye böldü. Kimileri bu uygulamayı “yaratıcı ve düşük maliyetli reklam” olarak değerlendirirken, bazıları ise etik açıdan tartışmalı buldu.

'BU KADAR İLGİ BEKLEMİYORDUK'

Restoran yöneticisi Şahin Kahya, amaçlarının dikkat çekmek olduğunu vurgulayarak şunları söyledi: İnsan yoğunluğunun fazla olduğu bir bölgede işletmemizi nasıl daha görünür kılabileceğimizi düşündük. Yapay zeka ile ünlüleri döner yerken gösteren görseller oluşturduk. Gelen tepkiler bizi şaşırttı. Yerli ve yabancı turistler hem fotoğraf çekiyor hem de içeride gerçekten bu kişilerin yemek yiyip yemediğini soruyor. Bu kadar ilgi beklemiyorduk.

Kaynak: İHA