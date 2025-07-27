Bursa'daki Dönerciden Yangın Bölgesindeki Ekip ve Köylülere Ücretsiz Döner Ekmek

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Bursa'nın Gürsu ile Kestel ilçeleri arasındaki ormanlık alanda çıkan yangına müdahale havadan ve karadan sürerken, ekipler amansız bir mücadele veriyor.

Ekipler ve bölgede yaşayan vatandaşlar da seferber olurken, ‘Oyma Döner’ isimli bir yiyecek markası örnek bir davranışa imza attı.

Oyma Döner, yangınla mücadelede görev alan ekipler için ücretsiz yemek gönderdi. Oyma Döner’in sergilediği bu örnek davranış vatandaşların da büyük takdirini topladı. Sosyal medyadan yapılan yorumların büyük bölümünde ‘helal olsun’ ifadeleri yer aldı.

BİR İTFAİYECİ HAYATINI KAYBETTİ

Bursa’daki orman yangınlarına müdahale eden ekipte yer alan bir itfaiye görevlisi görev başında kalp krizi geçirerek hayatını kaybetmşti.

Ramazan Şaşkın’ın bir hafta önce bacağındaki ortopedik rahatsızlık nedeniyle ameliyat olduğu, yangına müdahale sırasında da akciğerine pıhtı attığı öğrenildi.