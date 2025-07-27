Bursa'daki Dönerciden Yangın Bölgesindeki Ekip ve Köylülere Ücretsiz Döner Ekmek

Bursa'da meydana gelen orman yangını yürekleri ağızlara getirirken, ekipler yangını kontrol altına almak için amansız bir mücadele verdi. 'Oyma Döner' isimli bir firma da örnek bir davranışa imza atarak, yangın söndürme ekiplerine yemek gönderdi.

Gülsüm Alpkıray Gülsüm Alpkıray
Son Güncelleme:
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Bursa'nın Gürsu ile Kestel ilçeleri arasındaki ormanlık alanda çıkan yangına müdahale havadan ve karadan sürerken, ekipler amansız bir mücadele veriyor.

Ekipler ve bölgede yaşayan vatandaşlar da seferber olurken, ‘Oyma Döner’ isimli bir yiyecek markası örnek bir davranışa imza attı.

Oyma Döner, yangınla mücadelede görev alan ekipler için ücretsiz yemek gönderdi. Oyma Döner’in sergilediği bu örnek davranış vatandaşların da büyük takdirini topladı. Sosyal medyadan yapılan yorumların büyük bölümünde ‘helal olsun’ ifadeleri yer aldı.

BİR İTFAİYECİ HAYATINI KAYBETTİ

Bursa’daki orman yangınlarına müdahale eden ekipte yer alan bir itfaiye görevlisi görev başında kalp krizi geçirerek hayatını kaybetmşti.

Ramazan Şaşkın’ın bir hafta önce bacağındaki ortopedik rahatsızlık nedeniyle ameliyat olduğu, yangına müdahale sırasında da akciğerine pıhtı attığı öğrenildi.

Meteoroloji Uyardı! 6 İlde İki Alarm Birden! Bir Yanda Sıcaklık Bir Yanda Ateş… Termometreler de KavrulacakMeteoroloji Uyardı! 6 İlde İki Alarm Birden! Bir Yanda Sıcaklık Bir Yanda Ateş… Termometreler de KavrulacakGüncel

Etiketler
Bursa Orman yangınları
Son Güncelleme:
Milli Tekvandocular Avrupa'nın Zirvesinde Milli Tekvandocular Avrupa'nın Zirvesinde
Bu Hafta Sonu Hangi Burçlar Şanslı Olacak? Bu Hafta Sonu Hangi Burçlar Şanslı Olacak?
Yaz Aylarının Doğal Antidepresanı Olarak Biliniyor: Vücudu ve Zihni Baştan Ayağa Yeniliyor! Yaz Aylarının Doğal Antidepresanı Olarak Biliniyor: Vücudu ve Zihni Baştan Ayağa Yeniliyor!
Avcılar'da 5 Katlı Binada Korku Dolu Anlar! Yangından Kaçmak İçin Camdan Atladılar Avcılar'da 5 Katlı Binada Korku Dolu Anlar
ÇOK OKUNANLAR
Türkiye'nin Ciğerleri Yanıyor... Bursa'dan Korkutan Haber... 4 Noktada Alevler Şiddetlendi Bursa'dan Korkutan Haber... 4 Noktada Alevler Şiddetlendi
Sektörde Büyük Kriz: Konkordatolar Patladı, Kartlar Yeniden Dağıtılıyor Sektörde Büyük Kriz, Konkordatolar Patladı!
Bursa'da Kabus Gibi Gece! Alevler Şehri Sardı: Tahliyeler Başladı Bursa'da Kabus Gibi Gece! Alevler Şehri Sardı: Tahliyeler Başladı
Meteoroloji ve AKOM Peş Peşe Uyardı: İstanbullular Dikkat! Asıl Sıcak Şimdi Geliyor İstanbullular Dikkat! Asıl Sıcak Şimdi Geliyor
Avcılar'da 5 Katlı Binada Korku Dolu Anlar! Yangından Kaçmak İçin Camdan Atladılar Avcılar'da 5 Katlı Binada Korku Dolu Anlar