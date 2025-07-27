Türkiye'nin Ciğerleri Yanıyor... Bursa'da Tarihin En Büyük Yangın Faciası

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Türkiye'nin dört bir yanında günlerdir orman yangınları devam ederken, dün akşam Bursa'da da büyük bir yangın başladı. Gürsu ve Kestel ilçeleri arasındaki ormanlık alanda çıkan yangın sonrası Karahıdır, Avdancık ve İğdir mahalleleri tedbiren tahliye edildi. Gece boyu karadan müdahale sürerken, sivil vatandaşlar da kendi imkanlarıyla söndürme çalışmalarına katıldı. Havanın aydınlanmasıyla birlikte ise helikopterler de havadan söndürme çalışmalarına dahil oldu.

Karabük'teki yangın 4. gününde sürerken, Bursa, Antalya, Mersin, Ankara ve Kahramanmaraş'ta devam eden yangınlarla alakalı açıklama yapan Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), alevlere 5 bin 400 personel, 119 hava aracı ve 1537 kara aracı ile müdahale edildiğini bildirdi. Adalet Bakanı Yılmaz Tunç da 26 Haziran'dan beri 33 ilde adli soruşturmalara konu olan yangınlar olduğunu belirterek, "33 ilde 97 şüpheli hakkında bugüne kadar işlem yapıldı. 97 şüpheliden 21'i tutuklandı, 47'si hakkında adli kontrol kararı verildi" dedi. İşte orman yangınlarıyla ilgili son gelişmeler...

07.56 LİCE'DEKİ YANGIN SÖNDÜRÜLDÜ

Diyarbakır'ın Lice ilçesinde ziraat arazisinde başlayıp ormanlık alana sıçrayan yangın, yaklaşık 10 saatlik müdahalenin ardından kontrol altına alındıktan sonra söndürüldü.

07.40 BURSA ÇEVRE YOLU ULAŞIMA AÇILDI

Bursa'nın Gürsu ilçesi Karahıdır mevkisinde meydana gelen orman yangını nedeniyle dün akşam Karayolları Genel Müdürlüğü tarafından trafiğe kapatılan Bursa Çevre Otoyolu'nun Yıldırım kavşağı ayrımı-Bursa Doğu kavşağı ile Bursa Doğu kavşağı-Turanköy kavşağı, yeniden ulaşıma açıldı.

07.15 BURSA'DA HELİKOPTERLER DEVREYE GİRDİ

Bursa'nın Gürsu ve Kestel ilçeleri arasındaki ormanlık alanda çıkan yangında gece boyu süren karadan müdahaleyle beraber sivil vatandaşlar da alevleri söndürmek için destek verirken, havanın aydınlanması ile yangın söndürme helikopterleri de söndürme çalışmalarına başladı.

02.50 AFAD'DAN AÇIKLAMA

AFAD, yurdun çeşitli yerlerinde meydana gelen orman yangınlarına 5 bin 400 personel, 119 hava aracı ve 1537 kara aracı ile müdahale edildiğini bildirdi. Orman yangınları ile mücadele kapsamında 5 bin 400 personel, 119 hava aracı ve 1537 kara aracının görev yaptığı ifade edilen açıklamada, 20-26 Temmuz tarihleri arasında olası risklerin önüne geçmek amacıyla, 10 ilde meydana gelen yangınlarda 53 yerleşim biriminde vatandaşların güvenli bölgelere alındığı belirtilerek, yangınlar söndürüldükten sonra vatandaşların yerleşim yerlerine döndükleri vurgulandı.

Afyonkarahisar, Bilecik, Eskişehir, Antalya, Uşak, Sakarya ve Karabük illerinde toplam 8 bin 269 küçükbaş ve büyükbaş hayvanın güvenli bölgeye alındığı aktarılan açıklamada, Karabük, Sakarya, Bilecik, Antalya, Mersin, Uşak ve Kahramanmaraş'ta, 56 konut, 4 ahır, 9 samanlık ve 10 depo için hasar tespiti yapıldığı ve mağdur vatandaşlara gerekli desteklerin sağlandığı belirtildi.

02.39 BURSA VALİLİĞİ'NDEN AÇIKLAMA

Bursa Valiliği'nin X hesabından yapılan paylaşımda şu ifadelere yer verildi:

"Gürsu ilçemizin kırsal Karahıdır Mahallesi güvenli şekilde tahliye edilmiş, yangın yerleşim alanına ulaşmadan kontrol altına alınmıştır. İğdir Mahallesi de güvenli şekilde boşaltılmış olup, ekiplerimiz yangının mahalleye sıçramasını önlemek amacıyla sahada çalışmalarını sürdürmektedir. Yangının ilerlediği Avdancık Mahallesi’nde tahkimat sağlanmış, müdahale ekiplerimiz alanda aktif görev yapmaktadır."

02.25 BAKAN TUNÇ'TAN AÇIKLAMA

Karabük'te konuşan Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, 26 Haziran'dan bu yana 33 ilde adli soruşturmalara konu olan yangınların meydana geldiğini belirterek, "33 ilde 97 şüpheli hakkında bugüne kadar işlem yapıldı. 97 şüpheliden 21'i tutuklandı, 47'si hakkında adli kontrol kararı verildi" dedi.

Bulundukları noktada yangının biraz hafiflediğini gördüklerini ifade eden Tunç, "Sayın Tarım ve Orman Bakanımız İbrahim Yumaklı da bugün Karabük'teydi. Burada açıklamalarda bulundu yangınla ilgili. Ülkemiz genelinde bir günde 76 yangının çıktığını söyledi. Şu anda da Bursa başta olmak üzere 5 ayrı şehrimizde, Karabük de bunlardan biri" diye konuştu.

Karabük'te 18 köyün tahliye edildiğini aktaran Tunç, "Şu anda bu noktada herhangi bir risk olmadığını yetkili arkadaşlarımız ifade ettiler" dedi.

01.47 ELAZIĞ VALİLİĞİNDEN AÇIKLAMA

Elazığ Valiliğinden yapılan açıklamada, yangına Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı 2 arazöz, 1 greyder, 2 ilk müdahale aracı, 1 dozer ve 24 personelin müdahale ettiği bildirildi. Çalışmalara İl Özel İdaresi, Sivrice Belediyesi, jandarma ve köy halkının da destek verdiği belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Yangın, seyri itibarıyla müdahale imkanı bulunmayan sarp ve kayalık bölgede devam etmektedir. Köy yerleşim alanlarını tehdit edebilecek durumlara karşı gerekli tüm önlemler alınmıştır. Gece olması nedeniyle hava araçlarının kullanımı mümkün olamamakta; yangının en kısa sürede kontrol altına alınması için ekiplerimiz yoğun bir mücadele yürütmektedir."

01.35 BİNGÖL SÖNDÜRÜLDÜ

Bingöl'ün Genç ilçesi Tarlabaşı köyüne bağlı Yağmurlu mezrasındaki meşe ağaçlarının bulunduğu ormanlık alanda, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Yangın, rüzgarın da etkisiyle kısa sürede büyüdü. İhbar üzerine bölgeye Orman İşletme Müdürlüğü, Genç Belediyesi itfaiye ekipleri ile jandarma sevk edildi. Ekiplerin müdahalesi sonucu yangın söndürüldü.

00.39 KARABÜK'TE 4. GÜN

Karabük'ün Safranbolu ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangına müdahale 4. günde devam ediyor.

00.04 ELAZIĞ'DA ÖRTÜ YANGINI

Elazığ'ın Sivrice ilçesi Dikmen köyü kırsalında otluk ve ağaçlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Alevler, rüzgarın etkisiyle yayıldı. Bölgeye sevk edilen Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri, yangına müdahale ediyor. Arazinin dağlık olması nedeniyle yangın söndürme çalışması güçlükle sürdürülüyor.

00.04 LİCE KONTROL ALTINDA

Diyarbakır'ın Lice ilçesi kırsalın Duru Mahallesi'nde sabah saatlerinde meşe ağaçlarının bulunduğu ormanlık alanda henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Durumun 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirilmesi üzerine bölgeye Orman İşletme Müdürlüğü, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Jandarma helikopterinin havadan, ekiplerin ise karadan müdahalesiyle kontrol altına alınan yangın, rüzgarın etkisiyle öğle saatlerinde yeniden başladı. Diyarbakır Orman İşletme Müdürlüğünden 40 personel, 4 arazöz, 5 yangın söndürme aracı, jandarmaya ait helikopter, bazı belediyelerden ekipler ile arazöz ve itfaiye aracı desteğiyle yangına müdahale ediliyor.

Ekiplerin yaklaşık 9 saat süren müdahalesiyle yangın kontrol altına alınırken, alevlerin yerleşim alanlarına ulaşması da önlendi. Bölgede soğutma çalışmaları sürerken, yangından yaklaşık 35 hektarlık alanın etkilendiği öğrenildi.

00.05 BURSA ÇEVRE YOLU KAPATILDI

Karayolları Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamada, "Bursa'nın Gürsu ilçesi Karahıdır mevkisinde meydana gelen orman yangını nedeniyle Bursa Çevre Otoyolu'nun Yıldırım kavşağı ayrım-Bursa Doğu kavşağı ile Bursa Doğu kavşağı-Turanköy kavşağı trafiğe kapatılmıştır. Ulaşım D-200 Devlet Yolu'nun Erdoğanköy-Kestel kesiminden sağlanmaktadır" bilgisi verildi.

00.00 BURSA'NIN İKİ İLÇESİNDE YANGIN

Bursa'nın Gürsu ve Kestel ilçeleri arasındaki ormanlık alanda çıkan yangına müdahale ediliyor. İpekyolu Mahallesi yakınlarında da alevler etkili oluyor. Mahalle sakinleri de müdahale çalışmalarına kendi imkanlarıyla destek veriyor.

Kaynak: AA-DHA-İHA-ANKA