Murat Çalık Yeniden Hastaneye Götürüldü

Tutuklu Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık, daha önceki tetkiklerin aynısının yapılması için İzmir Şehir Hastanesi'ne götürüldü.

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Murat Çalık Yeniden Hastaneye Götürüldü
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Tutuklu bulunan Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık’ın daha önce yapılan tetkiklerin aynıları yapılmak üzere bugün bir kez daha İzmir Şehir Hastanesi'ne götürüldüğü öğrenildi.

Birgün'ün haberine göre; sağlık durumu defalarca belgelenen Çalık’ın tekrar hastaneye götürülmesine ilişkin konuşan Avukatı Melih Koçhan, “Adli Tıp 'veriler yok, hastalık yok’ diyor. Eğer böyle bir şey yoksa biz neden hastanedeyiz” açıklamasında bulundu.

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Kaynak: Birgün

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