Murat Çalık Yeniden Hastaneye Götürüldü

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Tutuklu bulunan Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık’ın daha önce yapılan tetkiklerin aynıları yapılmak üzere bugün bir kez daha İzmir Şehir Hastanesi'ne götürüldüğü öğrenildi.

Birgün'ün haberine göre; sağlık durumu defalarca belgelenen Çalık’ın tekrar hastaneye götürülmesine ilişkin konuşan Avukatı Melih Koçhan, “Adli Tıp 'veriler yok, hastalık yok’ diyor. Eğer böyle bir şey yoksa biz neden hastanedeyiz” açıklamasında bulundu.

Kaynak: Birgün