İktidara Yakın Yazar Cem Küçük'ten Dikkat Çeken 'Ayşe Barım' ve 'Murat Çalık' Çıkışı: 'Tahliye Edilmeleri Davalara Zarar Vermez'

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İktidara yakınlığıyla bilinen ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) operasyonlarını önceden duyurmasıyla tanınan gazeteci Cem Küçük, Türkiye Gazetesi’ndeki köşe yazısında, Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık ve Ayşe Barım için tahliye talebinde bulundu. Küçük, her iki ismin sağlık durumlarının ciddiyetine dikkat çekerek, insani bir yaklaşım sergilenmesi gerektiğini söyledi.

'TUNÇ VE GÜRLEK'İN İNSANİ YAKLAŞIMLARINI BİLİYORUM'

Yazısında, Çalık’ın sağlık sorunlarına değinen Küçük, “Murat Çalık’ın belli ki bazı rahatsızlıkları var. Dışarıda hastanede tedavi olabilir. Bu konularda insani duruşu elden bırakmamak lazım. Adalet Bakanı Yılmaz Tunç ve İstanbul Başsavcısı Akın Gürlek’in insani yaklaşımlarını biliyorum. Sağlık kurumları Çalık’ın hastanede tedavi olabileceği yönünde görüş bildirirse, bu iki değerli isim gerekeni yapacaktır” ifadeleriyle tahliye olasılığına işaret etti.

'TAHLİYE EDİLMELERİ DAVALARA ZARAR VERMEZ'

Ayşe Barım’ın durumunu ise daha vahim olarak nitelendiren Küçük, Barım’ın avukatlarından aldığı sağlık raporlarına atıfta bulundu. Raporda, Barım’da hipertrofik kardiyomiyopati (HKM) teşhisi bulunduğu, kalbin kas duvarının kalınlaşmasının hem kalp yetmezliğine hem de ani ölüme yol açabileceği belirtildi. Ayrıca, Barım’ın beyninde 2 anevrizmaya stent yerleştirildiği, yeni bir anevrizmanın genişlediği ve beyin ana damarında bulunduğu için risk taşıdığı vurgulandı.

Küçük, “Barım da hastanede tedavi görebilir. Bu beraat anlamına gelmiyor. Yargılanmak ayrı, sağlık durumuna göre tavır almak ayrı” dedi. Küçük, siyasi görüş farklılıklarının düşmanlığa gerekçe olmadığını belirterek, “Her iki ismin tedavisi yapılsın. Tahliye edilmeleri davalara zarar vermez. Kimseye torpil yapılmıyor, tamamen insani bir durum” diyerek çağrısını sürdürdü. Yazı, kamuoyunda ve siyasi çevrelerde geniş yankı uyandırdı.

Kaynak: Türkiye Gazetesi