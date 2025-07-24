MHP Lideri Bahçeli'den Eskişehir'deki Yangında Ölenler için Başsağlığı Mesajı

MHP lideri Bahçeli, Eskişehir'deki yangında hayatını kaybeden 10 kişi hakkında sosyal medya hesabından bir açıklama yayımladı. Bahçeli, "Ormanlarımızı savunurken şehit olan kahraman evlatlarımıza Cenab-ı Allah’tan rahmetler niyaz ediyor; muhterem ailelerine ve muazzez milletimize sabır ve başsağlığı diliyorum" dedi.

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MHP Lideri Bahçeli'den Eskişehir'deki Yangında Ölenler için Başsağlığı Mesajı
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Eskişehir'in Seyitgazi ilçesinde başlayıp Afyonkarahisar'ın İhsaniye ilçesine sıçrayan orman yangınına müdahale eden 5 orman işçisi ve 5 arama kurtarma görevlisi hayatını kaybetmişti. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, sosyal medya platformu X hesabından hayatını kaybeden 10 kişi için bir mesaj yayımladı.

'ÇEVRESEL ETKİLERDEN DOLAYI ZORLU GEÇİYOR'

Bahçeli'nin mesajı şöyle:

"Orman yangınlarıyla amansız mücadele sürerken adeta ciğerlerimiz yanıp kavruluyor. Yurdumuzun farklı bölgelerinde çıkan yangınlara anında ve kararlılıkla müdahale ediliyor. Devletin ilgili kurumları, gönüllü yardım kuruluşları, arama-kurtarma ekipleri seferberlik anlayışı içinde yangınların genişlemesine engel olmak, sonrasında da söndürmek maksadıyla geceyi gündüze katıyorlar. Fakat yaygın ve yoğun ateşle mücadele iklim ve çevresel etkilerden dolayı zorlu geçiyor.

Çok üzülerek belirtmek isterim ki; yeşilimizi, ormanlarımızı ve orman hayatını muhafaza etmek suretiyle kahramanca çaba ve gayret gösteren vatan evlatlarının acı haberlerini almak herkesi ve hepimizi hüzne boğuyor.

Eskişehir’in Seyitgazi ilçesi ormanlık alanda çıkan yangında beşi orman işçisi beşi de AKUT gönüllü olmak üzere maalesef on evladımız şehit oldu. Ormanlarımızı savunurken şehit olan kahraman evlatlarımıza Cenab-ı Allah’tan rahmetler niyaz ediyor; muhterem ailelerine ve muazzez milletimize sabır ve başsağlığı diliyorum. Halen tedavi altında bulunan evlatlarımıza da şifalar temenni ediyorum."

Alevlerle Savaş: Orman Yangınları İl İl Büyüyor! Eskişehir, Bilecik, Karabük, AfyonkarahisarAlevlerle Savaş: Orman Yangınları İl İl Büyüyor! Eskişehir, Bilecik, Karabük, AfyonkarahisarGüncel

Kaynak: Haber Merkezi

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Devlet Bahçeli Eskişehir
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