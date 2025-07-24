Meclis Başkanı Kurtulmuş'tan CHP Lideri Özel'e Ziyaret

Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş, CHP lideri Özgür Özel'i ziyaret etti. Görüşmenin ardından herhangi bir açıklama yapılmadı.

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Meclis Başkanı Kurtulmuş'tan CHP Lideri Özel'e Ziyaret
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TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, CHP Genel Başkanı Özgür Özel’i ziyaret etti. Kurtulmuş’u CHP Grup Başkanvekilleri Gökhan Günaydın ve Murat Emir ile Özel karşıladı.

Meclis Başkanı Kurtulmuş'tan CHP Lideri Özel'e Ziyaret - Resim : 1

Kurtulmuş, ‘Terörüz Türkiye’ süreci kapsamında Meclis’te kurulması planlanan komisyon üzerine görüşmek için liderlere ziyaret turuna başlamıştı.

Kurtulmuş, 17.30'da da MİT Başkanı İbrahim Kalın ile görüşecek.

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Kaynak: Haber Merkezi

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