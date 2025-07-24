Meclis Başkanı Kurtulmuş'tan CHP Lideri Özel'e Ziyaret
Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş, CHP lideri Özgür Özel'i ziyaret etti. Görüşmenin ardından herhangi bir açıklama yapılmadı.
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TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, CHP Genel Başkanı Özgür Özel’i ziyaret etti. Kurtulmuş’u CHP Grup Başkanvekilleri Gökhan Günaydın ve Murat Emir ile Özel karşıladı.
Kurtulmuş, ‘Terörüz Türkiye’ süreci kapsamında Meclis’te kurulması planlanan komisyon üzerine görüşmek için liderlere ziyaret turuna başlamıştı.
Kurtulmuş, 17.30'da da MİT Başkanı İbrahim Kalın ile görüşecek.
Kaynak: Haber Merkezi
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