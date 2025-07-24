Gelecek Partisi Arşivleri Açtı, İsim İsim İfşa Etti! AKP'ye Videolu İronik Mesaj

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Gelecek Partisi, son dönemde partiden istifa ederek AKP'ye geçen veya geçeceği konuşulan milletvekillerine yönelik çarpıcı bir video yayınladı. 14 Mayıs 2023 genel seçimlerinin ardından partiden ayrılan altı milletvekilinin, geçmişte AKP’ye yönelik sert eleştirilerinin yer aldığı video, sosyal medyada geniş yankı uyandırdı.

AKP'YE İRONİK MESAJ

Videoda, istifa ederek AKP’ye katılan üç milletvekiline atıfta bulunulurken, gündemde olan diğer milletvekillerinin de aynı yolu izleyebileceği iddiasına dikkat çekildi. Gelecek Partisi’nin hazırladığı videoda, “Bu çelişkiler yumağı, güruh artık bizden çıktı. Bu saatten sonra önce onları alanlar ve daha sonra alacak olanlar düşünsün” ifadeleri kullanılarak, istifaların ardından AKP’ye yönelik ironik bir mesaj verildi.

Videoda, eski vekillerin AKP’yi eleştiren sözleriyle bugünkü tutumları arasındaki çelişkiye vurgu yapıldı. Videoya ilişkin henüz AKP cephesinden resmi bir yanıt gelmedi.