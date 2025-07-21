Gelecek Partisi'nde Deprem! İstanbul Milletvekili Doğan Demir de İstifa Etti, Partide 4 Vekil Kaldı

Selim Temurci ve İsa Mesih Şahin'in ardından Gelecek Partisi İstanbul Milletvekili Doğan Demir de partisinden istifa ettiğini açıkladı. Böylece partinin Meclis'teki milletvekili sayısı 4'e düştü.

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Gelecek Partisi'nde Deprem! İstanbul Milletvekili Doğan Demir de İstifa Etti, Partide 4 Vekil Kaldı
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Gelecek Partisi İstanbul Milletvekili Doğan Demir, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla partisinden istifa ettiğini bildirdi. Demir, paylaşımına "19 Aralık 2019 tarihinde kurucuları arasında yer aldığım Gelecek Partisi’nden ayrıldığımı kamuoyunun bilgisine sunarım" diyerek başladı.

Yaklaşık altı yıl boyunca Türkiye’yi il il, ilçe ilçe gezerek partisinin başarılı olabilmesi için çalıştığını ve millete bir alternatif olmaya çalıştığını anlatan Demir, "Demokrasi kültürümüzü güçlendirmek, hukukun üstünlüğünü, eşit ve adil bir yaşamı tesis etmek amacıyla çok uzun yollardan geçtik" ifadelerini kullandı.

Paylaşımının devamında Demir, "Geldiğimiz noktada sürdürülebilir bir siyasi zemin kalmadığından ve yaklaşık iki yıldır tüm uyarılarımıza rağmen ortak bir alan oluşturulamadığından bu ayrılığı gerekli gördüm" sözlerine yer verdi.

PARTİDEKİ VEKİL SAYISI 4'E DÜŞTÜ

Öte yandan Demir'in istifasıyla birlikte geçtiğimiz 3 ayda Gelecek Partisi'nden 4 milletvekili istifa etmiş oldu. İstifaların ardından Yeni Yol grubunda yer alan Gelecek Partisi milletvekili sayısı 4'e, Meclis'teki Yeni Yol grubundaki milletvekili sayısı ise 21'e düştü. TBMM'deki bağımsız milletvekili sayısı ise 14'e yükseldi.

Geçtiğimiz günlerde parti kurucularından İstanbul Milletvekilleri Selim Temurci ve İsa Mesih Şahin de partilerinden istifa ettiklerini duyurmuştu.

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Kaynak: Haber Merkezi

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